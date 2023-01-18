蘋果全新M2晶片新筆電發表 前一代MacBook Pro狂降6千元
蘋果昨(17)晚無預警的突發升級版的全新晶片M2 Pro和M2 Max，對應的新款裝置有搭載M2 Pro/M2 Max晶片的14吋或16吋的MacBook Pro筆電，同步還有M2/M2 Pro版本的Mac mini。依照蘋果慣例，有新機登場上一代機型就順勢降價，14吋約降3000元，16吋則降到6000元，Mac mini 最多降4500元。如果以筆電的降價來看，16吋降6000元拉近了14吋的價差，建議消費者在選擇上可以依照重量和容量的需求來購機。
記者周淑萍/綜合報導
根據蘋果經銷商STUDIO A的降價資料，這波降價16吋的MacBook Pro配置M1晶片，從原價7萬4900元～10萬4900元，統一降價6000元後，售價為6萬8900元～9萬8900元不等。14吋的MacBook Pro，同樣M1晶片版本降價，從原價的5萬9900~7萬4900元，這波降價幅度為3000元，降價後的售價為5萬6900~7萬1900元。
此外還有Mac mini的降價，256GB版本從2萬1900元降價到1萬7400元，512GB版本則從2萬7900元同樣調降4500元，調整後的售價為2萬3400元。同時STUDIO A佛心推出7日回朔，降價前7天購機，保留當時之購買憑證，價差金額可於門市兌換等值周邊產品。