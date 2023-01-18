辦年貨前必看！全台「6大年貨大街」盤點 小心買到手酸
每逢農曆新年前，逛年貨大街採買年貨是不可少的行程之一，只要年前去一趟就能一次購足過年吃喝玩樂必備用品。不過全台大大小小好多條年貨街，要怎麼買？逛哪條CP值最高？《Social Lab社群實驗室》追蹤網友近一年的討論聲量，找出全台北中南「6大年貨大街」，多數網友激推「北迪化，南新化」，直呼「年貨小白到這兩條也不用怕！」而今年台北迪化街也搭配晶華酒店推出「主廚手把手陪逛」活動，怎麼買、怎麼煮全傾囊相授，機會難得千萬要把握！
記者汪睿琦/綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤網友們對年貨大街的討論聲量，發現討論度冠軍由「台北迪化街」穩穩奪下，蟬聯多年話題冠軍的台北迪化街不僅是許多北部人的共同回憶，也是世界各地旅客指定必訪的台灣在地景點。街內許多老字號創始名店都群聚在這，像是「滋養豆餡舖」、「李亭香」、「江記華隆肉紙」、「天山行」等，都是網友激推必去的老字號好味道。
為迎接年貨大街可觀的參觀人潮，位於車程只需14分鐘左右的晶華酒店就配合年節推出春節住房專案。提著大包小包年貨逛累了，不妨前往距離不遠的高級飯店休息一下；不會買年貨也沒關係，即日起至1/20凡入住晶華酒店「五星年貨假期」住房專案，活動期間適逢週六入住的旅客，還能體驗到館內星級粵菜餐廳主廚鄔海明手把手陪你逛年貨大街，從食材挑選到如何烹煮都毫不藏私教授，包含年菜最常使用到的花菇、漢方藥草等食材，鄔主廚都會毫不藏私全教授，甚至像是佛跳牆等功夫年菜烹煮小撇步也都會傾囊相授，想一探獨家秘訣的朋友機會真的難得！
另外不想去年貨街人擠人的民眾也可在酒店內逛「迷你年貨市集」，邀請到的業者包含大稻埕百年茶行有記名茶、養生藥膳專賣店黃長生藥行、李日勝的古法烏魚子禮盒等等，即日起都在晶華酒店與房客們見面，民眾無需去迪化街人擠人也可一次買齊南北貨。
除了台北迪化街，被合稱「北迪化，南新化」的台南新化老街也受到廣大討論度，不僅有豐富南北貨、伴手禮等，現場還有藝人樂團會現身表演，舉辦街舞競賽及寫春聯、鬥蟋蟀等體驗活動，每年逛街人潮十分可觀；還有位於高雄的「三鳳中街」也被網友激推稱為「台版好市多」，台灣在地年貨可以買好買滿外，還有很多地方沒有賣的異國零食，「讓你呷甜甜過好年」！其他包括台北世貿一館、台北南門中繼市場、台中天津商圈，也是名列前六大好逛的年貨大街採買點，趕緊趁著過年前走一趟，準備好用品爽爽過新年！