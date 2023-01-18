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不贊同2024國民黨辦初選　王鴻薇憂：最強人選不能出線

▲針對2024選舉，王鴻薇今接受廣播節目專訪直言，她不完全贊同國民黨一定要辦初選，因為若初選恐反讓最強人選不能出線，甚至釀國民黨分裂。（資料照片／翻攝王鴻薇臉書）
▲針對2024選舉，王鴻薇今接受廣播節目專訪直言，她不完全贊同國民黨一定要辦初選，因為若初選恐反讓最強人選不能出線，甚至釀國民黨分裂。（資料照片／翻攝王鴻薇臉書）

記者翁子竣／台北報導

2024總統、立委選舉各政黨備戰中，外傳國民黨中央現擬比照2022選舉模式，不採初選而是據私下民調結果，進而推出候選人。對此，國民黨新科立委王鴻薇今（18）日接受廣播節目專訪也表示，「不完全贊同一定要初選」，她認為若辦初選反讓最強人選不能出線，並造成國民黨分裂，那寧願別初選。

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針對2024總統選舉，國民黨是否要辦初選？王鴻薇今接受廣播節目「千秋萬事」專訪時直言，她沒有完全贊同一定要初選。王鴻薇以自身為例提到，若她的選區要辦理初選，她個人絕對不會參加，因為這會有正當性不足問題。

王鴻薇說，對於2024她只有一個要求，就是國民黨一定要勝選，若初選推出人選相對較弱，那一定要辦初選？王鴻薇認為，初選確實為民主機制，但若辦了初選反而讓最強的人無法出線，甚至若造成國民黨分裂，那她寧願選擇不要初選，這也是基層的想法。

至於王鴻薇日前呼籲應將民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘納入民調中，王鴻薇則說明，她的意思不是指將柯文哲與郭台銘都加入國民黨初選，而是一同來做民調，假設最後柯輸給了新北市長侯友宜，是否就可以來合作？或請郭一同來支持侯友宜等。

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