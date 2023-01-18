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外國夯「一月戒酒挑戰」　不僅顧荷包還有意外好處！

外國夯「一月戒酒挑戰」　不僅顧荷包還有意外好處！
外國夯「一月戒酒挑戰」　不僅顧荷包還有意外好處！

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導】新年許下新希望吧！英國近年興起「Dry January」1月戒酒挑戰。《BBC》報導指出，戒酒對於健康、鍛鍊意志力、自我提升都有好處，隨著通膨物價漲，戒酒還能保住荷包。不僅如此，「損友不再找你喝酒」也成為意外的收穫。

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改善睡眠　有益心理健康

Dry January是由英國酒精變化協會（Alcohol Change UK）發起的一項運動，旨在減少酒精造成的危害。協會表示，一個月不喝酒可以促進睡眠，給予人體更多的能量，並有益於心理健康。

酒類通膨　戒酒保住荷包

素食團體認為，以植物為主的飲食有益於健康、減少動物的痛苦，且有助於保護環境。隨著通貨膨脹，肉類和酒精的價格被推高，因此少吃肉和戒酒都能保住荷包。

遠離損友　不會再被取笑

45歲的艾瑪布里克內爾（Emma Bricknell）經歷嚴重宿醉後下定決心戒酒，「我剛戒掉喝酒，再也沒有回去過，我不再那樣喝酒。」不僅身體機能變好、待人處事不再偏激，就連人際關係也重新整理，增加益友、遠離損友。

38歲的羅伯特博伊德（Robert Boyd）發現宿醉對輪班工作影響甚大，因而戒酒，「以前不喝酒會被取笑，或沒有人要約你，但現在不會這樣了。而且由於外出喝一杯的成本增加，即使不方便出去喝，朋友也開始能理解。」。他不再沉迷飲酒，而且聚會後擔任司機載朋友回家，仍度過了許多歡樂的下班夜，也沒有被勸酒的壓力，「我沒有把喝酒當作日常生活的一部分，我不需要靠酒精來享受人生。」

戒酒訣竅　注意壓力來源

不過，進行一月戒酒挑戰時，很少人能完全不喝酒。根據民意調查公司YouGov進行的一項小型調查發現，只有三分之一的受訪者能夠完全堅持他們的新年目標。

想要成功戒酒，專家建議首先注意「刺激人想要喝酒的因素」，例如壓力會讓人放縱飲食或放棄運動。還有突然改變飲食對「酒國英雄」來說很難，可以先從小改變開始慢慢實行，會較容易進行。例如想要減肥的人，可以先從減少搭電梯、多爬樓梯開始改變生活習慣。戒酒的小訣竅包括制定計畫、追蹤進度，或是找尋同伴支持。

處理毒品與酒精問題慈善機構Extern的專家馬伯恩（Mal Byrne）表示：「酒精成癮包括身體和心理，與其他物質的戒斷症狀不同，酒精戒斷症會導致嚴重的身體健康問題。」建議任何想要控制酒精問題的人，可先尋求專業或醫療建議。

雖然一月挑戰可能引發酒精成癮患者噁心、焦躁等戒斷症，但沒有成功也不須自責，活動旨在鼓勵長期改善習慣，即使無法立刻戒酒，只要有改變都是值得開心的。


原文出處：

https://www.bbc.com/news/newsbeat-64044727

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-64169458




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56501

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