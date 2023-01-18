參加黑道慶生趴！基隆市警局開鍘 正副分局長遭連坐懲處
本月13日，基隆市傳出有警員參與昔日天道盟太陽會要角、林姓男子的慶生趴，整個畫面遭流出，消息傳出後，基隆市警局督查室今（18日）懲處開鍘，基隆市警局指出，雖然鄭姓小隊長事前已先報備，但申報不實，且嚴重損害警方聲譽，因此鄭姓小隊長記過2次改調制服，其餘7名員警則記過1次；而正副分局長、偵查隊正副隊長、及第二組組長，因督導不力，慘被連坐申誡、記過處分。
編輯中心/綜合報導
據了解，13日晚間，基隆市暖暖區暖暖街某餐廳，基隆警三分局鄭姓小隊長邀偵查隊7人出席，參加過去為太陽會要角的林姓男子慶生趴，在場共14人，而慶生畫面之後遭流出，引發爭議。18日，基隆市警局開會懲處，指出鄭姓小隊長雖有事前報告，但卻涉及申報不實，餐敘行為與申報目的不符，加上畫面流出，引起社會譁然，嚴重影響警譽，因此記過2次，改調制服警員。
另外出席的7人，崔姓小隊長、黃姓偵查佐，呂姓警員未依規定報告，崔姓小隊長記過1次，並改調制服警員；其餘2人各記過1次，黃員改調制服警員，呂員歸建派出所。盧姓分隊長記過1次，改調行政警務員；林姓、謝姓、盧姓偵查佐未依規定報告，各記過1次。
而副分局長、偵查隊正、副隊長、第二組組長對屬員督導不力，分別申誡、記過處分。基隆市警局督查室表示，對於警察風紀案件，絕對秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，從嚴究責以展現端正警察風紀決心，維護警察形象。（編輯：林盈君）