徐懷鈺無預警曝喜訊！傾聽自己的聲音 「是最好的安排」
「平民天后」徐懷鈺去年正式重返老東家滾石唱片，並登上大型跨年舞台強勢回歸，陪伴歌迷倒數迎新年。跨年夜，徐懷鈺身穿一席火紅吸睛戰袍，被封為「全台最辣」成為話題焦點，保養得宜的外貌體態彷彿凍齡，讓眾人驚嘆：「完全沒有變！」徐懷鈺也滿懷熱情，向新舊歌迷們宣告：「2023！徐懷鈺回來了！」
記者吳雨婕/綜合報導
時隔多年再回娘家，徐懷鈺分享心情：「因受疫情關係，很久沒有演出，這段時間有更多機會跟自己對話、傾聽自己的聲音，直覺告訴我，回滾石會是最好的安排。」徐懷鈺擁有大量代表作及百萬專輯熱銷紀錄，今年給自己的期許是能打破「金曲魔咒」，預告很快將推出全新作品跟大家見面，而新年迎來新的開始與新計畫，徐懷鈺也透露正在規畫個人專場演唱會，希望能繼續投入熱愛的事，早日舉辦萬人小巨蛋專場演唱會，唱歌給更多人聽。
徐懷鈺出道多年仍高標準自我要求，分享自律生活習慣，平時控制在8小時內飲食，水一天喝至少1.5公升，運動及重訓也是一周2次、一次一小時的頻率強度，更透露瘦身方法是「禁食18小時」，讓人詫異，但隨後自曝其實禁食的時間「都在睡覺」，笑稱充足的睡眠是最好的保養。