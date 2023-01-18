藍正龍暴瘦現身RADO台北101旗艦店 苦笑洩「回想單身」
▲RADO瑞士雷達錶台北101旗艦店開幕，邀來近十年前曾合作的金鐘影帝藍正龍站台，已升格斜槓藝人的他，因忙於導演、投資電影《成功補習班》，暴瘦5公斤、差點連自己房子都要拿去抵押。今他身著淺咖啡色系紳士正裝帥氣站台，仍難掩疲累狀態；不過一看到RADO最新時髦店裝，便直說回想到自己2014年當時單身時的住家，笑稱「已經好久沒有看到這樣的家」，透露家中為了愛女有許多保護措施，「變成IKEA」般溫馨。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/台北報導
｜ 2023-01-18 18:28:49 2023-01-18 18:41:43
RADO瑞士雷達錶今（18）日在台北101開設全台第一家品牌旗艦店，邀來近十年前曾有合作經驗的金鐘影帝藍正龍擔任開幕嘉賓，已升格斜槓藝人的他，因導演、投資電影《成功補習班》，忙碌開拍還要擔心資金未完全到位，一度曾9個月找不到金主而暴瘦5公斤、差點連自己房子都要拿去抵押。今他身著淺咖啡色系紳士正裝帥氣站台，仍難掩疲累狀態；不過一看到RADO最新時髦店裝，便直說回想到自己2014年當時單身時的住家，笑稱「已經好久沒有看到這樣的家」，透露家中為了愛女有許多保護措施，如今「變成IKEA」般溫馨。
與RADO睽違近10年再度合作，藍正龍回想2014年當時才剛結婚，轉眼現在女兒都已經小二了。他今天身著淺咖啡色系紳士正裝帥氣站台，搭配台北101旗艦店獨家限定版「Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶」，仍難掩暴瘦5公斤的纖瘦身型；不過一看到RADO最新時髦店裝，便直說回想到自己2014年當時單身時的住家，笑稱「已經好久沒有看到這樣的家」，透露家中為了愛女有許多保護措施，如今「變成IKEA」般溫馨。
他表示一直很欣賞RADO對於高科技陶瓷材質的開創與汲汲渴求，認為該精神蠻值得大家學習。並透露自己接下來也有案子要推動，但可能又要耗費個兩三年，就像品牌製錶一定也非一蹴可幾，肯定是上百次、上千次的嘗試與優化，才能推薦給大家。他分享自己戴錶最重視實用性，其實目前擁有的錶款不多，也因熱愛戶外活動，最貼身的需求就是防水，也就不考慮佩戴電子錶。
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暴瘦的藍正龍被問到新年願望，秒回「只希望大家身體健康、平安快樂」，坦言隨著時間年紀變化，認為「活在當下，好好享受生活每一刻」很重要。透露昨天剪接到四點，完成作品的第一個版本，即將邀請朋友、投資哥姊們來看，「又期待又怕受傷害」；許願新的一年希望新的案子可以起步，表示「前半年會趕快把手上的作品跟大家分享」。
▲藍正龍睽違近10年再度與RADO合作，擔任台北101旗艦店開幕嘉賓。（圖／記者蕭涵云攝） 2013年便進駐台北101的Rado瑞士雷達錶，2023年盛大開幕全台首家最大品牌旗艦店，連品牌CEO Adrian Bosshard也為此首度訪台慶賀，昨天才抵達的他，直說已對台灣「對人熱情、街道景象、銷售空間留下深刻印象」，對於能在堪稱世界地標的台北101開設旗艦店，倍感榮幸。揭幕RADO台北101旗艦店與全球同步的最新店裝，以金色交織大地色系並搭配立體紋理細節，與洗鍊的藝術風格線條設計相輝映，打造出明亮溫暖且時尚優雅的低調奢華氛圍；店內還擁有專屬的lifestyle corner，讓錶迷能夠盡情欣賞從經典、創新乃至於前衛風格的各系列錶款。 ▲藍正龍暴瘦5公斤現身，帥氣依舊但難掩纖瘦身型。（圖／記者蕭涵云攝）
歡慶開幕，Rado雷達錶特別準備最新上市的Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶，僅在101旗艦店獨家販售。全新腕錶以鉑金幾何形狀設計，能完整欣賞到鑲有25顆寶石的鏤空Calibre R808自動三針機芯，既輕盈又開闊，能一眼貫穿水平的鉑金設計搭配日內瓦條紋裝飾鐫刻和黃色電鍍處理的輪系橋板。而霧面黑色高科技陶瓷錶殼、及帶有煙燻色藍寶石的錶盤上，則搭配構圖強烈又富有節奏感的盒型雙面防反光藍寶石水晶玻璃與大尺寸指針，不只展現陶瓷的纖薄與錶盤設計的陽剛之美，更延續系列腕錶獨特且強大的傳統精神。錶背還以鈦金屬底蓋飾有特殊鐫刻「LIMITED EDITION N°」的字樣和腕錶的特別序號。
為迎接農曆新年，Rado雷達錶即日起至1月底，舉辦Happy New Year「兔」you活動，消費者使用品牌Instagram官方指定濾鏡於旗艦店內任一角落拍照，分享至FB、IG等任一個人社群頁面並標註指定關鍵字，即可兌換「101獨家限量手作窗貼」乙份。
▲RADO瑞士雷達錶台北101旗艦店限定款，「Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶」，建議售價 NT$136,100。（圖／RADO提供） ▲RADO品牌CEO Adrian Bosshard希望消費者能有機會親手觸摸材質的特性。（圖／記者蕭涵云攝） 左起：RADO副總經理唐震勤、台北101總經理朱麗文、品牌好友藍正龍、RADO CEO Adrian Bosshard、RADO Regional Brand Manager Daniel Garcia。（圖／記者蕭涵云攝） ▲Adrian Bosshard（圖右二）剪綵時興致大發，不只拿自己手機拍攝採訪媒體，更忍不住和藍正龍（圖右三）自拍。（圖／記者蕭涵云攝） ▲藍正龍佩戴101旗艦店獨家販售的「Captain Cook庫克船長300米高科技陶瓷鏤空限量腕錶」。（圖／記者蕭涵云攝）