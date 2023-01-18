佛跳牆食譜好吃秘訣？老饕狂推「2大神配料」：加了無敵

都市傳說OREO金字塔難挑戰？網友：有秘技

▲有網友分享同事竟利用上班時間玩OREO疊疊樂。(圖/品牌提供)
▲有網友分享同事竟利用上班時間玩OREO疊疊樂。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

上班時間用知名巧克力餅乾在工作桌上玩疊疊樂？有網友在臉書社群「爆廢公社」發文分享，說自己同事在上班時間玩OREO金字塔疊疊樂，僅僅三層前後竟然花了一小時，他甚至全程偷拍縮時攝影，戲謔說同事真是名副其實的薪水小偷。

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▲意外釣出網友分享各式疊法造型。（圖／品牌提供）
▲意外釣出網友分享各式疊法造型。（圖／品牌提供）
貼文一出引發不少網友討論，直呼花一小時太誇張了！曾挑戰過OREO疊疊樂的網友紛紛開始留言，「你同事不是很靈光齁」、「這有什麼好挑戰一小時的」、「一開始挑戰還真會上癮」、「我只買到迷你包，結果根本疊不好，只好給大家看看比薩斜塔了」、「首先你同事的腦袋和最下層的OREO都轉開一點，再不行就在底層加上舔出凹槽的夾心固定一下基底，給大家看看我蓋到一半的城堡」、「最重要的就是要轉一轉，然後最下層的泡一下牛奶增加重量(不要泡太多，餅乾會軟) 」，意外釣出許多網友放上自己玩OREO疊疊樂的精彩照片，有多層金字塔型、立體垂直斜塔式、城堡造型等，各種小祕技紛紛出籠，激發出五花八門疊法，十分有趣。

網友們不吝分享自己的在家玩疊疊樂的秘招，更有網友們熱烈討論表示，還記得OREO最令人印象深刻的電視廣告，就是當中所說的「轉一轉、舔一舔、泡一泡」，沒想到這就是疊疊樂的秘技，引發多數人共鳴。

▲網友們不吝分享自己的在家玩疊疊樂的秘招。（圖／品牌提供）
▲網友們不吝分享自己的在家玩疊疊樂的秘招。（圖／品牌提供）
▲朗朗上口的「轉一轉、舔一舔、泡一泡」口訣，成疊金字塔秘技。（圖／品牌提供）
▲朗朗上口的「轉一轉、舔一舔、泡一泡」口訣，成疊金字塔秘技。（圖／品牌提供）
當中有成功疊出六層金字塔的網友分享，「除了轉一轉、舔一舔、泡一泡以外，可以試試看不同口味，以下是我的心得：大橘大荔外面的紅餅乾易碎不適合疊、原味夾心多，適合當中層鞏固重心、白巧克力黏性最大，如果底層一直蓋不好可以嘗試舔出凹縫後把奧利奧插在上面，然後就可以獲得美美的奧利奧塔。」

▲網友運用「轉一轉、舔一舔、泡一泡」祕技，成功完成6層金字塔。（圖／品牌提供）
▲網友運用「轉一轉、舔一舔、泡一泡」祕技，成功完成6層金字塔。（圖／品牌提供）

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