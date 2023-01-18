特企／「各種同學」合作潘君侖　空降三民高中培育接班人

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許多三民高中同學第一次跟藝人一同入鏡都興奮不已，潘君侖也是首度來到三民高中校園拍片，唱歌、跳舞、運動樣樣都難不倒，且超親民跟學生打成一片，拍攝現場歡笑聲不斷，讓同學體會到拍片的有趣經驗，產出真實且效果十足的作品。
參與課程的張牧弦同學表示，本來以為影片拍攝會很尷尬，沒想到相處氣氛很好，覺得好像不是第一次合作影片。且老師指導我們團體合作的方式，也讓我們更加順利的拍攝完影片，不到兩個小時就能拍完與腳本一樣完美的影片，很喜歡這次一起合作的感覺，希望接下來還能有機會加入拍攝。陳靜婷同學則分享，剛開始拍攝有點不知所措，不知道自己是否能擔任好自己的角色，但是錄影的時候很享受其中，可以很自然的表現且一謙老師也會帶領我們炒熱氣氛，實際參與過程真的很充實又好玩。蔡碩洋同學很感謝老師，給我們機會在鏡頭前展現自己，我本來對看著鏡頭講話有恐懼感，卻在經過這次拍攝後就沒有了這種想法。也很感謝學校讓我有機會近距離接觸藝人跟網紅！
各種同學團長一謙表示，各種同學就是在高中時期創團，一群對影片有興趣的好朋友拍影片分享日常，到如今成為破20萬訂閱的網紅。所以特別開心看到三民高中有這麼多高中同學對拍片和表演有熱忱，很期待看到同學們可以做出自己的作品，也在自媒體的創作路上找到全新的自己！
三民高中校長彭盛佐特別感謝新北市政府教育局的創新教育加速器的補助資源，讓學生能接觸更多元領域，探索自身潛能。三民高中新媒體課程已於三蘆地區鷺江國中、蘆洲國中開設，合計超過千位學生受惠，產出數百支影音直播內容。也感謝每個合作單位以及參與的老師們，讓3年的補助計畫已有亮眼成績。3年計畫雖然階段性告一段落，然而校內也已成立攝影棚教師社群，並已將計畫內容逐步轉化成校內課程，期待未來能為學生爭取到更多軟體資源與業師合作，讓每一位對新媒體有興趣的孩子，可以找到創作的出路，也透過課程中學生作品讓三蘆區的在地特色發揚國際！
影片作品：https://www.youtube.com/watch?v=mwUHmDrW3Uo&t=6s