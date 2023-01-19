房市／人口紅利持續湧入 2022年竹北住宅單價增幅亮眼
根據信義房屋企研室統計歷年住宅單價資料，新竹縣竹北市的2022年住宅平均單價為42萬，較前一年31.1萬增加35%，在2022年全台房市盤整之下，竹北住宅單價增幅仍亮眼。專家分析，竹北有多家指標科技業陸續興建總部大樓，人口紅利源源不絕，因此購屋族群仍看好，預售買氣有所支撐，致使竹北市的住宅單價增幅亮眼。
生活消費中心/綜合報導
信義房屋AI園區店主任江矜表示，人口紅利持續湧入竹北市，隨著新竹市的新竹科學園區長期滿駐，科技業也外拓辦公空間至竹北，竹北除了原有的台元科技園區、昌益科技園區，位於竹北高鐵站前的專二用地，由聯發科標到地上權，將投入90億蓋總部預計2027年完工，而AI智慧園區的智邦、緯創等企業也將逐漸進駐，隨著產業而來的園區客，會帶來更多的居住需求。
而持續湧入的人口紅利影響預售屋買氣，像是聯發科辦公大樓專二用地以及專一用地開發經營案也帶動了周邊預售案場，目前整體市場價格盤整相對穩定的狀態，園區客們注重通勤交通的便利性之外，總價也是現階段主要的考量因素。
江矜表示，未來發展性也支撐竹北的買氣，例如竹北高鐵站周邊還有一塊專一用地，由宏匯與冠德公司得標，將投入155億元蓋複合式開發建案，結合商場、辦公室，也將以永續綠建築方向規劃，未來性可期。
江矜觀察，今年上半年，隨著股匯市震盪、甚至有科技業外商放無薪假的消息傳出，前兩年市場為跳躍式成長，今年市場已平穩許多，盤整為相對穩定的狀態，許多買方也採較保守的態度，但竹北也有不少屋主屬於穩定置產，在無貸款壓力下穩定收租，對價格上就不一定有立即性的調整，但竹北整體的剛性需求仍強，除了已在動工中的園區及商場未來將帶動的就業人口外，竹北家長對教育及醫療的重視，也吸引許多教職員或醫師們請調回新竹就業。