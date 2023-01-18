特企／艾爾行旅、艾捷天麗　老飯店華麗轉身代表作 

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位於南京東路上的「艾捷天麗大飯店」，Steven不畏疫情的挑戰，自2020年接手原為首都大飯店南京館的整棟建築物，包含80間客房、1間餐廳兼酒吧的空間，在疫情期間細心修復改造老舊飯店的每一處角落，要讓旅客對於飯店擁有全新的體驗感受，小至迎賓禮飯店團隊也希望提供以客為尊的感受，在特定活動期間與知名精品品牌合作住宿禮盒，亦或是專屬於住宿旅客獨享的酒吧空間，讓來訪住宿的旅客都能夠享受到充分完整的休憩體驗，也因此受到不少旅客的住宿好評。
然而身為空間設計師Steven Lin的飯店夢想藍圖決不只有如此，如同「艾爾行旅旅館」飯店大廳的那一句「For hotel lovers by hotel lovers 」，「艾爾行旅旅館」、「艾捷天麗大飯店」是Steven用巧思讓老舊飯店獲得新生，讓每一位住宿旅客都能感受到飯店團隊的細心之處，未來「艾系列飯店」也會繼續創造每一個飯店愛好者都會愛上的舒適且富人情味的住宿空間。
2023《鴻兔大展》迎新春 春節住宿專案
「艾捷天麗大飯店」於2023.1/20-1/29入住，住宿享85折優惠且每房贈送新春禮品及飲料券，同時2023.1/21-1/23加碼春節限定摸彩活動，最大獎可獲得免費住宿券一張。
《2023台灣燈會在台北》元宵佳節住宿專案
「艾捷天麗大飯店」於2023.2/5-2/19入住，住宿享85折優惠且每房贈送新春禮品，同時飯店配合台北觀傳局燈會雙層觀巴賞燈專車活動，房客可於入住時詢問預約。
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