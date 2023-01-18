7-11出招！過年大杯美式35杯888元　力尬全家80杯1888元

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7-ELEVEN門市推出過年咖啡優惠，大年初一到大年初四期間，也就是1月22日至1月25日限時4天，到門市買特大杯美式咖啡、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、冰淇淋紅茶等指定飲品，任選2杯8.8折。
小七APP大杯美式35杯888元
OPEN POINT行動隨時取線上同步開跑「兔年888 限時優惠」，同品項、同規格、同價位可冰熱互換。1月20日至1月29日連續10天加碼，轉贈以下888優惠指定案型，每組轉贈者帳號可另外獲贈8點OPEN POINT點數（可累贈），最高可獲得88點OPEN POINT點數。
▪大杯冰燕麥拿鐵每日限量買6送6
▪香鑽水果茶每日限量買2送2
▪大杯美式35杯特價888元
▪大杯拿鐵23杯特價888元
▪黑糖珍珠撞奶22杯特價888元
▪經典純奶茶／四季春純奶青任選26杯特價888元
▪精品美式16杯特價888元
全家咖啡、霜淇淋買1送1
全家明（19）日起至1月23日連續5天，到門市使用全盈+PAY支付，買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、霜淇淋同品項買1送1。線上APP同步展開，1月19日至1月23日限時5天，APP隨買跨店取祭出大杯美式80杯1888元等多品項特價組合，並加碼大杯美式、大杯拿鐵同品項買1送1。
▪大杯美式80杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪大杯拿鐵66杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪大杯單品美式36杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組) 。
▪大杯單品拿鐵32杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組)。
▪私品茶55元系列66杯1888元 (兌換至113/12/25，限購2組) 。
▪大杯美式／拿鐵同品項買一送一(兌換至112/2/24，會員限購1組)。
▪大杯單品美式／拿鐵同品項買一送一(兌換至112/2/24，限購1組)。