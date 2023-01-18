棒球／新年旅美第二人！國體大李晨薰情定巨人

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李晨薰和舊金山巨人隊的合約總額是80萬美金(包含65萬元簽約金及15萬元學費)。雖經歷了手肘韌帶移植手術(Tommy John)的術後撞牆期，復健過程中的高低起伏，最終仍把握國際賽機會破繭而出，這樣的成果實屬不易。舊金山巨人隊國際球探部資深主管喬·薩拉莫(Joe Salermo)特地錄製影片恭賀道，「第一次看到李晨薰投球是在2018年，當時他的身高、體型和速球很快就吸引我的注意，我馬上遞出名片並告訴他，我們會一直關注他。四年半後，我們在這裡宣布他成為舊金山巨人隊的球員。」
剛在14日滿21歲的李晨薰擁有193公分高大身材和備受期待的運動天份，早在三級棒球時期就已經多次擔任中華隊的王牌投手，就讀平鎮高中時動輒投出150公里以上的火球，在國內外球探長期關注下，也讓他很早就萌生旅外的念頭。桃園市棒球總顧問張滄彬老師是最早發現他資質的恩師，他表示，「阿耀從小肯練、肯吃苦，鬥志、抗壓也比別人強，目標是有朝一日能成為職棒球星，藉由打球來翻轉家中經濟。現在終於美夢成真，恭喜他！」
李晨薰能夠從術後生理、心理困境中走出，國立體大棒球隊教練團以及運科團隊成員功不可沒，回憶當初剛入學時還得從傳接球階段開始復健，幸得現任國立體大體育長龔榮堂教練及團隊的悉心呵護，藉由實戰一場一場慢慢調整，終於在U23世界盃季軍戰中，面對全職業陣容的強敵墨西哥隊，壓制對手幫助中華隊取勝，也讓球探見證這隻鳳凰浴火重生。
國立體育大學校長邱炳坤提到，「看到李晨薰簽下大聯盟合約，我們感到與有榮焉，選手因為傷病所受的痛苦只有自己能體會，我們能做的就是陪伴、做最妥善的安排讓他們無後顧之憂，加油！未來的路還很長，期待你真正站上大聯盟投手丘的那一刻，我們會在海的這一端為你祝福！」