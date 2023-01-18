雷射除斑想要一次見效？小心愈打愈黑！

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斑點種類多、成因複雜 術前評估至關重要「皮膚的斑點，並不是只有色素累積在真皮層的問題。」劉承翰醫師指出，斑點的形成往往來自複合性成因，舉凡老化、飲食、作息、外在環境等都可能影響膚況，各個年齡層產生的斑點類型也不盡相同，適合的療程自然也有所差異。
正因為斑點的成因複雜，所以除了雷射之外，通常還需要搭配其他療程，量身打造專屬於個人的治療方案。當患者來到診間，必須明確表達自己的需求，醫師也必須細心診斷、確認斑點類型，詳細說明斑點的成因和改善方式。即使同樣要使用雷射儀器來改善斑點，無論機型、波長、能量強度都要謹慎選擇，方可兼顧效果和修復期的平衡，在安全的前提下成功淡化斑點。
雷射能量掌握不當 可能導致皮膚熱傷害劉承翰醫師表示，過去傳統雷射的作用原理，是利用雷射光束撞擊黑色素，使色素顆粒分裂、崩解，再逐漸排出體外，但如果醫師沒有拿捏好能量，傳統雷射產生的熱能容易殘留，就很可能對周邊皮膚造成「熱傷害」，引發治療後熱痛、傷口結痂，以及嚴重的術後反黑。
近年「皮秒雷射」成為除斑新選擇，是因為和傳統雷射相較，其脈衝持續的時間小於一千倍，就算使用較高的能量也不致反黑，更能夠直接將色素團塊震碎為粉塵狀顆粒，更易被人體代謝。因此，皮秒雷射不僅痛感低、治療次數大幅減少，恢復期也相當短，包含雀斑、曬斑、顴骨母斑、太田母斑等多種色素斑，都能夠高效率地清除，針對成因複雜、難以治療的肝斑，也有優異的治療效果。
不僅如此，皮秒雷射的「蜂巢瞬效透鏡」可聚焦治療能量，在表皮跟真皮層組織造成空泡效應，幫助刺激膠原蛋白新生，進而改善凹洞、疤痕、細紋、毛孔粗大等肌膚問題，達到光滑飽滿的美膚效果。
術後反黑僅是暫時現象 妥善照護即可順利度過「許多消費者常有一種迷思，就是以為雷射要打到很紅，或是產生嚴重出血才是真正的有效，其實那都是過度治療的術後反應。」劉承翰醫師以皮秒雷射為例，其術後在正常情況下僅有輕微的泛紅現象，1∼3天內就可消退，局部痂皮則會在 7∼10天內正常脫落。不過，少部分患者會出現色素反應，也就是斑點顏色在4∼8週內變深，俗稱「雷射反黑」，醫學上稱 之「炎症後色素沈著（PIH）」。
事實上，這樣的術後反黑都只是暫時現象，只要做好術後照護，一般色素沈澱會在2∼3個月內自然消退，少數代謝黑色素能力較差的族群，則可能需要半年左右。若想縮短反黑期，除了加強保濕和防曬，也可由醫師給予口服傳明酸藥物、維他命Ｃ，或利用外擦藥物、美白導入療程，都是幫助黑色素代謝的好方法。
飲食睡眠、保濕防曬 術後養護不可少雷射療程結束後，一個月內都屬於敏感修復期，治療完成當天應避免上濃妝，三天內要停用酸類產品，避免過度按摩肌膚，也不宜使用含有界面活性劑的清潔產品。在基礎保養方面，應力求充分的防曬和保濕，暫時不前往泡溫泉、三溫暖、熱瑜珈等高溫環境，並減少從事登山、衝浪等曝曬陽光的高強度室外運動。此外，術後更要避免菸酒、甜食、乳製品、辛 辣刺激食物，同時維持穩定的作息，只要遵循醫囑做好術後養護，就能讓肌膚迅速恢復水嫩亮白。
總而言之，雷射術後的反黑雖然難以保證100%不會發生，但只要選擇合適的療程，術後保養也得當，依然可以找回白淨光彩。劉承翰醫師提醒讀者，治療斑點相當需要時間和耐心，若本身屬於敏感性膚質，或皮膚有開放性傷口、玫瑰斑、嚴重青春痘、毛囊炎等問題，必須先由專業醫師評估整體膚況，將膚況穩定下來之後，再追求好膚質。唯有以「溫和、高 效」為前提，擬定出最適合的治療對策，就一定能夠循序漸進地變美，而且美得神不知鬼不覺喔！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56473
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