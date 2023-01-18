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威廉結婚卓君澤「心中有坎過不去」　婚宴開竅讓岳父安心

▲威廉（右）與岳父（中）告解心結，左為許效舜。（圖／東森超視提供）
▲威廉（右）與岳父（中）告解心結，左為許效舜。（圖／東森超視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《效廉 出發吧！》第一站以「南投」為出發點，身為南投女婿的威廉，當然也要回老婆卓君澤（卓卓），位在埔里的娘家表示心意。威廉親吐與卓君澤交往5年、結婚近1年，心中曾有個坎一直過不去，那就是一開始要改口「叫岳父爸爸、喊岳母媽媽」的這件事，甚至在和卓君澤登記結婚後，威廉仍繼續稱呼卓爸爸為叔叔。一旁的岳父也大方承認自己當初一樣對此事耿耿於懷，甚至在心中暗暗設想：「如果在婚宴上又叫我叔叔，我一定不會把卓卓的手交給他！」豈料，威廉婚禮當天像是開竅了一樣，遠遠一見到岳父就大喊「卓爸」，這才讓他寬了心。

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▲威廉、許效舜攜手主持《效廉 出發吧！》。（圖／東森超視提供）
▲威廉、許效舜攜手主持《效廉 出發吧！》。（圖／東森超視提供）
談起這次錄影經驗，威廉坦言當時心情非常緊張，原本擔心身為素人的岳父，在表現上會顯得怯生、無法呈現節目希望的效果，「沒想到舜哥（許效舜）跟我岳父一見如故，2人還聯合起來整我！可能是岳父想報我把卓卓把走的仇。」回憶初次與岳父見面的場面，威廉透露當時是靠著「裝俗辣」的樣子成功博得卓爸爸的歡心。

卓爸爸吐露卓君澤初次帶威廉回埔里見家長時，當時心想：「慘了，這麼帥的男孩子，一定是被他把走的！」但最後威廉的表現反而深獲他的肯定。卓爸爸說，卓家人都知道他不敢吃魚，有一回他們一同出遊，威廉不僅大方請吃飯，還貼心將午仔魚的魚刺全部挑起才放入他的碗中，卓爸爸直呼：「這是我生平第一次享受有人為我挑魚刺的待遇。」威廉的暖心舉動，也讓岳父感動大讚：「我真的沒有看錯人！」

而今年農曆新年，是威廉婚後該正式以「女婿」的身分第一次帶卓君澤回娘家，但小倆口早已安排在新年期間到國外度蜜月，威廉為此做好十足準備，透露將包「金額不小」的紅包孝敬岳父、岳母，加碼表示：「也會準備補品給他們補身子。」

▲卓君澤當最美新娘，威廉一招打平婚禮費用。（圖／歡迎光臨公司提供）
▲卓君澤（左）、威廉（右）去年步入禮堂。（圖／歡迎光臨公司提供）

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