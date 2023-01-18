米可白跳舞被酸「放不開很矯情」！她霸氣反擊 萬人讚爆
藝人米可白曾在幼幼台擔任「葡萄姐姐」，後來轉戰主持、戲劇圈，表現相當亮眼，深受觀眾喜愛。外型甜美的她，時常透過社群平台分享美照、跳舞影片；然而，近日卻有酸民在她的影片下方批評她「跳舞放不開還PO文，很矯情」，對此，她也怒反擊：「你可以別看啊！」引起熱議。
娛樂中心／綜合報導
米可白去年底在臉書發出跳舞影片，只見她穿著削尖黑色緊身洋裝，對著鏡頭跳著舞，一旁還有狗狗們「陪跳」，讓她笑說：「我的嘉賓～無所不在！很會亂入、很會搶鏡頭！」更自嘲：「米阿姨不好生存。」豈料就有網友在留言處酸她：「妳跳舞放不開就不要PO文，我覺得很矯情。」對此，米可白也直接回應該名網友：「你也真幽默，我又沒有勉強你看…你可以別看啊！謝謝」。
該名網友當時看完她的回應後，雖然馬上刪除留言，但米可白昨（16）日也在臉書坦言，自己不是一個專業舞者，也沒有要參加舞蹈大賽，請大家輕鬆看待她PO的內容就好，「別對我那麼嚴格，我自己的小天地 ，連分享的內容都要被限制，說東說西 ，那也太辛苦了。我只想開心過每一天」。
貼文一出，已有萬人按讚，網友們也紛紛留言，「酸民的留言還是比看以免傷身～XD」、「做妳自己，一切順心又如意」、「跳得很好呀！自在又可愛」、「自然又不做作，姐姐出身哪裡不會跳」、「做自己就好」。（編輯：郭佩蓉）