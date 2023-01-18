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春節連假湧出遊人潮！日月潭恐塞爆　警2招分流回堵車潮

▲112年春節連假期間「日月潭專用道規劃示意圖」。（圖／埔里分局）
▲112年春節連假期間「日月潭專用道規劃示意圖」。（圖／埔里分局）

編輯中心／綜合報導

春節10天連假即將到來，不少民眾都會安排外出踏青，南投縣埔里鎮、日月潭是相當熱門的走春景點，埔里警分局將在連假期間，於省道台14線中潭公路與台21線交會路段，採行「機動應處管制調撥機制」，同時今年也規畫了往日月潭方向替代道路方案，希望能分流中潭公路回堵車潮。

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▲台21線迎賓公益園區疏導示意圖。（圖／埔里分局）
▲台21線迎賓公益園區疏導示意圖。（圖／埔里分局）
埔里警分局表示，去（2022）年東向愛蘭交流道接台14線往日月潭方向，行經愛蘭橋南端之「免停紅燈右轉往日月潭」試辦措施，成效雖良好，卻也造成由市區方向左轉台21線2車道限縮成1車道之不便，因此今年改變做法，微調成機動應處調撥機制，台14線車多回堵嚴重時，將即時擺放交通錐隔出專用道、右轉免停紅燈，並搭配預置之告示牌、聯繫公路總局CMS公告系統顯示與反應警廣電台廣播之機動性強化方案，針對該路段車潮不確定因素，採用機動調撥方式，如遇大量車潮，得調撥車道或禁止(限制)車輛通行某車道之應處控制。

此外，今年也加增往日月潭方向替代道路方案，若遇非右轉日月潭「免停紅燈」失靈，而是台21線進入日月潭大回堵，即實施往日月潭方向替代道路方案：愛蘭交流道下台14線，愛蘭橋南端路段懸掛指示牌、疏導車潮左轉往愛蘭橋方向行駛、右轉育溪路、右轉南環路（投72-1）往水頭路（投131）行駛，沿線預置路口標示牌，以分散返鄉或前往九族文化村、日月潭車回堵潮。

埔里警分局重申，為了避免連續假期出遊遇塞車煩悶鬱卒心情，駕駛人可記住112年春節連假順暢通關密碼「日月潭請靠右、替代道路左轉愛蘭橋」，意即日月潭機動車道靠右行、見堵車左轉愛蘭橋右轉育溪路右轉南環路方向轉進投131到日月潭，同時遵守號誌、標誌、標線及路口員警指揮，即能確保行車安全與車流順暢、縮短行車時間。（編輯：林莞茜）

▲往日月潭替代道路告示牌。（圖／埔里分局）
▲往日月潭替代道路告示牌。（圖／埔里分局）

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