在台陸生將「清零」？學者：政府應釋出善意、採取2措施

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陸委會則說，陸方於2020年4月片面宣布暫停中國大陸畢業生來台升學，迄今尚未恢復，使台灣僅能招收已在台就讀的應屆畢業陸生，雖導致陸生持續減少，但這學年結束後預估仍將有2000多名陸生在台就學，並無「掛零」情形。
陸委會說，近期持續收到中國大陸青年朋友表達希望來台就學的陳情，還有陸籍家長詢問可否讓子女來台讀書。呼籲陸方不要再以學生和家長不願讓陸生來台就學為藉口，剝奪中國大陸青年來台學習的機會與權益，儘速恢復陸生來台就學。
陸生減少、甚至「清零」對台灣的影響為何？左正東分析，私立大專院校近年來受到少子化衝擊，境外生成為重要生源，其中陸生又是數量最多的群體，除了學位生外，還有研修生，陸生減少也會影響到學校學生數；另外，陸生有助台灣學生了解大陸、大陸青年的想法等，對校園多元化有很大貢獻，陸生不能來台，將對台灣青年了解大陸，少了重要管道。
左正東說，若最後台灣校園真的不見陸生，兩岸學生交流會呈現不對稱的情況，台生可以去大陸，陸生卻不能到台灣留學，對於大陸更了解台灣是蠻大的影響，對大陸學生來說也是很大的損失，畢竟任何交流都應該是雙向的。「其實在疫情前，陸生就有減少，但當時陸方還未改變陸生來台政策，是民進黨政府在疫情期間，對陸生來台有限制、歧視性的政策，就給了陸方政治性報復的藉口。」民進黨政府在2020年2月暫緩陸生回台上課，2個月之後，陸方才宣布暫停中國大陸畢業生來台升學。
左正東提到，現在是陸方不願意讓學生來台升學，只要民進黨政府願意把門開一些，就有機會爭取陸生回到台灣。
至於台灣政府該怎麼做？他建議，首先要開放研修生來台灣，其實過去在台陸生中，研修生占了很大比例，民進黨政府應該向陸方宣示，這個管道會是非常穩定開放，未來入境政策不會再對陸生有所歧視，並改善陸生來台待遇，給予陸生跟外籍學生平等的待遇，如陸生納健保及開放擔任研究助理的機會。
左正東表示，第二點是政府應該想辦法跟大陸官方進行協商、談判，在相關的政策配套上，說明如何保障陸生來台便利性與待遇公平性，以此說服陸方。若民進黨政府希望陸生來台，就要主動採取行動，為兩岸交流提供良好氣氛，才能影響陸方的決定，重新恢復陸生來台。