冬天又回來了！　氣溫驟降出門採買這類人最危險

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年節採買適逢天冷 運動暖身保健康春節採買的行程也別忘了運用採買的機會，把每週要達到的150分鐘中度身體活動融入日常生活，建議外出時，從頭到腳（穿戴帽子、圍巾、口罩、手套及襪子等），做好防寒保暖措施。若有早起運動習慣的民眾，運動前應先暖身10至15分鐘，充分熱身後，再開始運動，強度與類型應身體狀況量力而為，運動後趕快將保暖衣物穿好，並適度補充溫開水，若是心血管疾病患者，應避開酷寒與早晚的高風險時段，如避免在大清早外出運動，建議可改在室內運動，並留意自身狀況。
此外，在家遵守722原則量測血壓、血糖，規律服藥，勿擅自停藥，若突然出現胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生「臉歪、手垂、說話不清楚」等中風徵兆，應即撥打119盡速送醫，並記錄發生的時間，避免錯失黃金治療期而造成終身的遺憾！
天冷辦年貨 小心嘴饞買太多春節將至，民眾習慣以香腸、烏魚子、蜜餞、糖果、糕點、肉乾等加工類食品作為年貨必買食材及零嘴，尤其天氣冷，飢餓與嘴饞的感覺更為強烈，無形之中，就採買過多零食，但這些食物所帶來的熱量及鈉含量更是讓人避之唯恐不及，易造成身體的負擔，尤其心血管疾病患者更要注意，應採取「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則，並以天然食物為主，避免攝取過多鹽分、糖分、油脂含量較高的加工食品，造成年後體重的增加或腰圍變粗的現象。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56565
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