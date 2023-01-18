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臺中媽祖國際觀光文化節 大年初五起跑好戲連場

▲一年一度宗教文化盛事─臺中媽祖國際觀光文化節，今天由文化局副局長宣佈，大年初五起跑好戲連場。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.18
▲一年一度宗教文化盛事─臺中媽祖國際觀光文化節，今天由文化局副局長宣佈，大年初五起跑好戲連場。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.18

記者金武鳯/台中報導

一年一度宗教文化盛事「臺中媽祖國際觀光文化節」，即將於26日登場，將有超過20組優質戲劇團隊巡迴各宮廟演出。臺中市府文化局副局長施純福表示，其中「宮廟風華」系列，因配合新社九庄媽遶境祈福，將由明華園星字戲劇團搶頭陣，於26日大年初五率先在新社鳥銃頭運動廣場粉墨登場，歡迎民眾相揪來看戲，與媽祖同行保平安。

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臺中市「媽祖國際觀光文化節」舉辦多年，透過藝文表演引領民眾了解媽祖文化，並邀請在地傑出團隊及全國優質團隊，安排歌仔戲演出及表演團隊匯演。今年延續「媽祖同行」主題，歡迎民眾跟隨文化節活動，行遍臺中媽祖宮廟，了解各地的宗教、藝術和在地文化與內涵。

▲臺中媽祖國際觀光文化節將於大年初五起跑，寶島神很大主持人香蕉王俊傑與Q 版媽祖現身代言，並分送喜糖祝福大家兔年會更好。（圖／記者金武鳳攝，2023.1.18)
 
文化局副局長施純福表示，為了讓臺中市民對於媽祖有深入的了解，預計於4月底邀請民俗專家林茂賢老師及「寶島神很大」主持人暨知名youtuber「香蕉」王俊傑，進行一場《大仙拚小仙》講座，一同分享各宮廟及媽祖的歷史文化，相當難得。


文化局說明，今年「媽祖國際歡光文化節」自1月26日展開至5月下旬落幕，共有20幾個藝術團隊巡回各地演出，首場是大年初五晚上7時在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場演出，由明華園星字戲劇團粉墨登場。緊接是2月4日3場演出，分別在大里杙福興宮、臺中樂成宮及大庄浩天宮演出。


2月5日元宵節有二場演出，分別在大甲鎮瀾宮邀請齊天藝術團、青年高中表演藝術科、臺灣青年舞團及多組知名街頭藝人，南屯萬和宮也邀請明華園日字戲劇團演出，真正是好戲連連、場場精彩絕倫，絕對不能錯過！


此外，5月起在北屯南興宮、臺中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦活動，由創造焦點、磐宇木偶劇團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來精采演出，詳細活動資訊可至臺中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。

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