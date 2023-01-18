臺中媽祖國際觀光文化節 大年初五起跑好戲連場

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局副局長施純福表示，為了讓臺中市民對於媽祖有深入的了解，預計於4月底邀請民俗專家林茂賢老師及「寶島神很大」主持人暨知名youtuber「香蕉」王俊傑，進行一場《大仙拚小仙》講座，一同分享各宮廟及媽祖的歷史文化，相當難得。
文化局說明，今年「媽祖國際歡光文化節」自1月26日展開至5月下旬落幕，共有20幾個藝術團隊巡回各地演出，首場是大年初五晚上7時在新社區復盛里鳥銃頭運動廣場演出，由明華園星字戲劇團粉墨登場。緊接是2月4日3場演出，分別在大里杙福興宮、臺中樂成宮及大庄浩天宮演出。
2月5日元宵節有二場演出，分別在大甲鎮瀾宮邀請齊天藝術團、青年高中表演藝術科、臺灣青年舞團及多組知名街頭藝人，南屯萬和宮也邀請明華園日字戲劇團演出，真正是好戲連連、場場精彩絕倫，絕對不能錯過！
此外，5月起在北屯南興宮、臺中萬春宮、社口萬興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等也將陸續舉辦活動，由創造焦點、磐宇木偶劇團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊帶來精采演出，詳細活動資訊可至臺中市政府文化局網站查詢(http://www.culture.taichung.gov.tw)。