特企／2ndSTREET首次進駐家樂福 桃園經國店盛大開幕！
2ndSTREET TAIWAN是日本GEO Holdings旗下獨資的子公司，是日本最大二手店，主要銷售二手服飾及收購服務。而臺灣的第一家實體店鋪已於2020年8月在西門町開幕，目前在台共有16間實體門市。其中街邊店有台北西門店、台中一中店，商場內有台北微風南山atre店、新北汐止遠雄店、台中新時代店、南港店、桃園統領店、台北車站館前店、台中廣三SOGO店、高雄夢時代店、環球板橋店、微風南京店、高雄SKMPARK店、徐匯廣場店;收購專門型態的信義市府收購專門店、中山收購專門店。而此次開設的「2ndSTREET 桃園家樂福經國店」將是首次進駐家樂福商場的店鋪，同時也是台灣的第17家實體門市。
2nd STREET 桃園家樂福經國店
開幕日期:2023年1月18日(三)
地址:桃園市桃園區經國路369號 B1
營業時間:週一至週日 11:00-22:00
總坪數:130坪
賣場坪數:118坪
販售商品:男女生服飾、鞋子、包包、配件等
官方網站:https://2ndstreet.com.tw
網路商店:https://store.2ndstreet.com.tw/
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