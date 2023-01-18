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中市刑大111年緝毒豐碩　銷燬百公斤毒品

▲中市刑大將去年查獲的上百公斤毒品，辦理運至焚化爐銷燬（圖/記者鄧力軍翻攝）
▲中市刑大將去年查獲的上百公斤毒品，辦理運至焚化爐銷燬（圖/記者鄧力軍翻攝）

記者鄧力軍/台中報導

臺中市政府警察局刑事警察大隊年初辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」事宜，銷燬毒品總重達100公斤，估計市價上千萬元，本次銷燬除了愷他命、FM2外，尚有新興的4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)與3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類咖啡包。

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據統計，111年臺中市警方查獲施用第三、四級毒品人數中以年輕族群居多，尤其是毒咖啡包，因其價格便宜又具低風險、低門檻、多型態特質，容易混入食品使用，極易讓未碰毒年輕人吸食上癮。臺中市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心表示：目前我國常見的新興毒品係以咖啡包、食品包、茶包等包裝偽裝並混合2種以上毒品，常見類型如：1.就現有包裝加以改裝、變裝，如市售即溶飲品常見包裝；2.獨樹一格的客製化包裝，如益生菌包裝、流行文化包裝；3.偽裝成食品，如軟糖、梅子錠、果凍。


臺中市政府警察局刑事警察大隊表示：本次銷燬第三、四級毒品及施用器具共計758件總重100公斤，倘若這批毒品流入市面將禍害無窮，藉由公開銷毀的方式，希望民眾了解警方打擊毒品犯罪的決心，並持續貫徹毒品零容忍的目標，向上溯源阻斷毒品供給，讓毒品遠離家園。警方再次呼籲民眾應多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品而造成危害，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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