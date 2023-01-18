中市刑大111年緝毒豐碩　銷燬百公斤毒品

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據統計，111年臺中市警方查獲施用第三、四級毒品人數中以年輕族群居多，尤其是毒咖啡包，因其價格便宜又具低風險、低門檻、多型態特質，容易混入食品使用，極易讓未碰毒年輕人吸食上癮。臺中市政府警察局刑事警察大隊毒品查緝中心表示：目前我國常見的新興毒品係以咖啡包、食品包、茶包等包裝偽裝並混合2種以上毒品，常見類型如：1.就現有包裝加以改裝、變裝，如市售即溶飲品常見包裝；2.獨樹一格的客製化包裝，如益生菌包裝、流行文化包裝；3.偽裝成食品，如軟糖、梅子錠、果凍。
臺中市政府警察局刑事警察大隊表示：本次銷燬第三、四級毒品及施用器具共計758件總重100公斤，倘若這批毒品流入市面將禍害無窮，藉由公開銷毀的方式，希望民眾了解警方打擊毒品犯罪的決心，並持續貫徹毒品零容忍的目標，向上溯源阻斷毒品供給，讓毒品遠離家園。警方再次呼籲民眾應多關心周遭朋友及家人身心健康，不要一時好奇嘗試毒品而造成危害，如發現不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同打擊犯罪，建構美好居家環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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