華燈初上沉浸式劇場跨界出擊！內湖昇恆昌旗艦店盛大登場

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現在粉絲更敲碗成功，開放打卡專場活動，邀請觀眾更進一步探索1988年的華燈世界，1月28日至1月29日限時兩天，開放每場50位名額拍照留念，劇場內全區開放拍攝，入場只要350元，前來的觀眾可以自由穿梭在沉浸式劇場的空間中拍攝，像是舉辦Rose媽媽慶生會的「光吧台舞台」、小姐們愛恨情仇發生的所在地「化妝間」、暗藏每個秘密的「角色房間」、秘密約會的「咖啡廳」、「小吃店」，隨心所欲地走動、碰觸角色道具，如光酒吧裡的酒杯、江瀚家的作家筆記、成哥警局桌上的卷宗，一起化身成為光 HIKARI 的一員，穿越時空重返華燈，1月13日12:00起於Trip官方網站購票，就可以與你最喜歡的經典場景拍照留影、留下光的痕跡。
全新、不同結局的多重宇宙觀的華燈初上 沉浸式劇場，由原著劇本改寫，保留戲劇中角色個性，進一步改編延伸出10種不同的故事軸線、120 分鐘的精彩演出，每場次由 10 個專業演員、 在400 坪迷宮空間、以20 多個還原度百分百的氛圍場景演出全新支線的情感糾葛，讓觀眾自由穿梭探索、近距離觀賞，宛如身處華燈初上劇情之中。而這次體驗的所有故事發展、兇殺動機與電視劇皆然不同，結局也將走向不同的死者，觀眾將體會全新增層次的五感刺激，掉入平行時空的華燈世界，抽絲剝繭找到最後的兇手。
春節寒假即將來臨，推薦觀眾相約朋友一起前來參與 INCEPTION 啟藝策劃的華燈初上 沉浸式劇場透過氣味營造、燈光設計、故事改編創新、戲劇鋪陳張力，再結合專業劇場演員的肢體表達，體驗真實的震撼感，沉浸在五感饗宴中，迎接全新詮釋的《 華燈初上 》綺麗世界！
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