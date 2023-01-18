特企／王道銀行推金山財神廟認同卡　滿額再享招財好禮

王道銀行喜迎兔年，祭出開春新戶大禮包，於三月底前完成開戶，並在帳戶啟用後次月底前任刷3筆滿新台幣388元之一般消費，即可獲得新台幣388元現金回饋；完成前項任務並在上述期間使用王道銀行網銀或app以新台幣換匯美元5元以上，可再獲得新台幣100元現金回饋。此外，於三月底前完成申辦王道銀行帳戶者，每刷一筆單筆滿新台幣888元的一般消費即可獲得抽獎機會一次，抽中之刷卡金額將依其開戶日至帳戶啟用後次兩個月底之間累積消費金額對應不同的現金回饋比率，月月抽出限量名額，每位中獎者的刷卡金回饋上限為新台幣1萬元。另外，王道銀行客戶在二月底前透過個人專屬連結，每推薦一位親友開戶成功且於次月底前完成指定任務，推薦人及被推薦人皆可獲得新台幣100元現金回饋，推薦獎金無上限；前100名完成2位推薦獎金任務者，王道銀行加碼贈送烘爐地南山福德宮「兔年限定開運招財金圓」乙枚。
此外，王道銀行新發行金山財神廟招財認同卡，持該卡消費除享國內外一般消費0.8%現金回饋無上限外，王道銀行更將捐贈消費者刷卡金額的0.2%回饋金予金山財神廟慈善會，助其扶弱濟貧。於三月底前持金山財神廟認同卡，任刷2筆新台幣100元以上之一般消費，即可獲得新台幣100元限量發財金；即日起至6月30日止，該卡累積一般消費滿新台幣5,888元，有機會獲得限量吉祥金磚米；7月1日至12月31日止，該卡累積一般消費滿新台幣5,888元，還有機會獲得限量兔年金箔卡。另外，民眾於初一至初四期間至金山財神廟參拜隨喜，有機會獲得王道銀行與金山財神廟共同提供的限量發財水，王道銀行總經理李芳遠也將出席金山財神廟初四團拜迎財神儀式，祝願客戶與消費者在新的一年都能招福納財、鴻兔大展。
除上述優惠外，王道銀行亦推出台外幣定存專案，提供消費者資金配置的優惠選擇。在2023年3月17日20:00前，王道銀行客戶可以新資金參與美元三個月期固定年利率4.88%定存優惠專案，可參與定存金額為當下所有存款餘額較2022年11月30日日終所有存款餘額增加之資金，美元100元即可起存；在2023年6月30日20:00前，王道銀行客戶不限新舊資金皆可參與新台幣六個月期固定年利率1.5%定存優惠專案，新台幣3,000元即可起存。所有王道銀行客戶皆可參與兩項定存專案，不限定存筆數，可臨櫃或線上申辦，採複利計息，到期一次給付。
為滿足民眾過年前後的資金周轉需求，王道銀行亦推出「錢來運轉」優惠信貸專案，即日起至三月底前申貸享免手續費以及一段式貸款年利率1.68%起的優惠，貸款額度最高新台幣500萬元，還款期限最長七年，採一次撥付本息攤還。此外，王道銀行秉持「利他圓己」的企業精神，於春節前夕將免手續費且利率減降2%的「影響力貸款」適用對象擴大至持有「低收入戶」、「中低收入戶」、「特殊境遇家庭」證明，以及「扶養持有身心障礙證明之親屬且所得符合資格」者，持有以上證明且有固定收入者皆可申請，貸款額度最高新台幣十萬元，還款期限最長三年，希望協助更多經濟弱勢族群安心過好年。
我是廣告 請繼續往下閱讀