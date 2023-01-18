今日廣場》劉孝華／媒體人具有吹哨者的天性與使命感

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再說，此種舉發不當棄置資料回收，要求社會大眾從法律及道德層面給予公評之方法，不正是吹哨者法案所要保護的正義糾舉行為，而將此種應將適時公諸於世，以受公評的正義之聲，誣指為政治偵防的髒手的目的，不也是倒果為因，就是想要隻手遮天，讓可受公評之資訊無法透明真實讓全民了解。
政治偵防的髒手，其實就是指「抓耙仔」，「抓耙仔」，他們之所以被人痛恨，是因為少數不法政黨政治利益者，為了鞏固自己政治利益，利用最親近或最信任的人進行滲透，經由上級少數統治者以國家機器力量進行非法滲透危及個人，經由監控人民方式，徹底破壞了人與人之間的「信任」。
而披露何姓立委棄置前部長陳時中畫像之行為，完全是在透明公開資訊之下，將可受法律與道德公評之事，提供公眾評論，屬於民主機制保護資訊透明的範疇，與政治偵防髒手的非法監控，非法拘束自由完全不同。
歐美民主自由國家，各類政府官員不當行為的揭發，多數透過吹哨者提供資訊而來。由於吹哨內容常牽涉較大權力或集團的利益，因此揭弊者的保護與吹哨機制的安全性，決不允許以潑髒水的方式冠以政治偵防髒手，要求洩漏吹哨者資料，因為吹哨者可以為民主社會帶來民主價值。
簡單說，何姓立委當初不要丟砂畫就不會被拍到。敢做就不要檢討別人，先看看自己做了什麼！丟砂畫是送槍給KMT，這也難怪KMT會幫他說話了。
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