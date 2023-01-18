撇除與柯文哲「大吵一架」 蔡壁如：有人看到我們大吵？
睽違一個月，民眾黨前立委蔡壁如今（18）日再度出席公開活動，與拳擊教練訓練起拳擊運動。而在受訪時被問到近日與黨主席柯文哲的互動關係，蔡壁如則撇除外界「大吵一架」的說法，直言「沒人看到我們兩個吵架，怎麼這種話都傳得出來？」並表示每個一段時間都會和柯文哲聊一聊，不管是聊2024還是她的下一步，「我也希望他給我一點時間與空間，讓我想想可以做什麼。」
記者丁上程／台北報導
蔡壁如受訪時坦言，近期的心情相對較為低落，多數時間沈浸在自己的情緒裡，而原因則是因為自己的論文問題。「因為覺得自己寫的論文，為什麼會被學校這樣不公平對待，這件事情我也想了很久。」蔡壁如說，她認為學校就是不對等審查，也很難要求校方公開，所以事情發生後只能自己重新去調整，讓自己強壯起來以後再慢慢調適心情。
至於針對自己與柯文哲的互動關係，蔡壁如則直言沒有像外界說的「大吵一架」，而是每隔一段時間都會與柯文哲聊一聊，不管是針對2024的選局，還是自己未來的工作，「我們其實都有談過很多次，我也每次都跟他講，希望他再給我一點空間跟時間，來想一下可以做什麼樣的事情。」
蔡壁如強調，因為接下來的大選是全國性的競選活動，她認為不一定要進到黨部，也不一定要到競選辦公室，「不管做什麼樣的事情，想幫他就一定可以幫得到他。」蔡壁如說，自己從台大醫院到北市府，又從北市府到立法院，「斜槓人生中，每一個轉角都是另外一個人生。」
記者則追問，之前曾提過「餘生願望是把柯文哲送進總統府」，至今是否仍未改變？對此蔡壁如也堅定表示，願望依舊存在，「這個科主席也問過我，說我的餘生願望還在嗎？」蔡壁如笑著表示，自己也對柯文哲表示「當然還在」，但可以用各種不同方式來呈現，「所以你們放心好了，給我短短時間我一定找得到方向跟事情做。」