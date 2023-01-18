特企／重磅召集！多款名作出擊「2023 台北國際電玩展」

而協辦方曉數碼（Akatsuki Taiwan Inc.）亦透露，除了舞台活動有安排 Live 音樂會與實況主、Coser 、繪師見面會等豐富內容之外，現場展區更打造了系列作人氣角色「糖糖」的主題花燈，營造出滿滿的元宵佳節氛圍，且還能搶先體驗新作「復活邪神 -吟遊詩人之歌- Remastered」繁體中文版。另外，完成攤位任務更有機會獲得「PlayStation®5 主機光碟版」和日本原裝周邊、電玩展限定周邊商品等各式精美好禮，敬請各位玩家粉絲前來「2023 台北國際電玩展」現場同樂！
為了讓系列作的忠實粉絲們，或是第一次接觸 SaGa 與復活邪神系列的朋友都能於電玩展期間獲得美好時光，展場攤位共規劃了「元宵集結！主題花燈區」、「連攜！玩家共創區」、「試玩體驗區」以及「舞台活動區」，此外還有「宏碁PredatorShot」 熱情贊助的掠奪者能量飲料兌換區一齊登場！
「舞台活動區」精彩可期，其中的重頭戲即是 SaGa 系列製作人「市川雅統」將首次現身台北電玩展舞台，與粉絲玩家進行近距離互動。製作人除了帶來系列作最新情報之外，現場更安排了機會難得的製作人 Q＆A 環節。此外，舞台將不定時進行有獎徵答活動，粉絲玩家將有機會獲得從日本空運來台的獨家周邊！而展覽期間亦有「實況主、 Coser 特別活動」，邀請到 「泥泥汝」、「阿法」、「魔理花」與玩家粉絲進行互動遊戲和限定合照。其中「魔理花」更將以遊戲人氣角色「安妮雅」之姿登場，歡迎粉絲們至現場一睹風采！
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另外，電玩展當然不能少了與 SaGa RS 多次合作過的台灣繪師們！「PUMP」與「VOFAN」將分別於 2 月 2 日與 5 日舉辦見面會，除了會請兩位分享與遊戲的合作心得之外，還預計請他們於現場繪製作品，並送出電玩展限定的限量親筆簽名好禮。
以上舞台活動除了能現場實際參與外，未能親臨現場的粉絲玩家也有機會透過 SaGa RS YouTube 官方直播一起在線上同樂，並獲得參與直播的限定禮物。詳細內容敬請持續鎖定 SaGa RS 官方 Facebook 粉絲專頁與 YouTube 頻道。