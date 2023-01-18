特企／張雨生特展二創競賽　吸引年輕視角SHOW出百變寶哥

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目前人氣最旺的插畫家「棄稿症候群」，是在參觀完「想你到月球｜張雨生特展」後，有感而發，她說：「觀展的體驗像是登陸月球的過程，穿梭在宇宙與時光迴廊的空間裡。」因此創作出了這次線上參展的作品。
暫居第二名的創作者「三點一志」則是以自己創作的角色在太空上巧遇張雨生為主題，雙方遙望故鄉地球，分享音樂和圖畫。
人氣第三名的是雙胞胎創作者「吉文考古」，他們將自己對張雨生的印象融入創作中，吉文考古説：「我們出生的那一年，剛好是張雨生演唱了沙士的廣告曲《我的未來不是夢》而紅極一時，所以這次就畫了我們的探險員角色，跟著張雨生的沙士火箭一起到月球冒險。」；在IG擁有3.3萬粉絲的創作者「方坊」此次也加入二創競賽，用自身創作的角色「喜寶」換上太空裝，象徵和張雨生一起漂流在音樂的宇宙。
「插畫家の寶哥二創秀」為了讓新秀創作者有更多曝光，此次活動社群熱度冠軍的作品，還能登上北流文化館館內電子大螢幕，beanfun!更加碼多項好禮給應援的用戶，活動期間（1/13~1/29）beanfun!用戶只要手寫應援便利貼，上傳到你支持的創作者的展間或是按讚、留言和分享你喜歡的創作者作品，就有機會抽中iPhone、Airpods、張雨生特展專輯及周邊商品等好禮，趕快邀請朋友一起應援你喜歡的創作者為他們打氣吧！活動網址：https://bean.fun/mV4ml