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限5天！7-11汽水、拉麵買1送1　全家草莓霜淇淋也買1送1

▲超商本周優惠出爐，7-11祭出蘋果蘇打、農心辛辣白菜拉麵買1送1，全家則有咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／記者黃韻文攝）
▲超商本周優惠出爐，7-11祭出蘋果蘇打、農心辛辣白菜拉麵買1送1，全家則有咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11明（20）日起限時5天開跑，本周共8大項目促銷，其中美粒果蘋果蘇打、農心辛辣白菜拉麵祭出同品項買1送1，平均單袋拉麵不到20元；手握式2片組暖暖包則是買2送2，平均每片8元；老虎芝士流心雪糕及NIJIYA調酒都是買2送1，相當於6.7折。

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▲7-11門市自1月20日至1月24日推出限時優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市自1月20日至1月24日推出限時優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至1月22日前，本周海報多達16大項促銷商品，除了不少酒類促銷外，還有多款商品都是加10元多1件，以原價79元的扇屋點心起司8入來算，平均單包45元、約5.6折直逼半價；特上紅茶、農心辛炒麵則是買2送1，等於6.7折。

▲全家1月18日至1月22日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
▲全家1月18日至1月22日推出會員限定優惠。（圖／業者提供）
原先固定在周末五六日登場的「康康5」本周並未推出，改為主打過年優惠，今（19）日起至1月23日連續5天，到門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、霜淇淋同品項買1送1。

▲全家自年前最後一個上班日起，連續5天推出特濃咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲全家今（19）日起連續5天推出特濃咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
本周共有9品優惠，其中兩款商品祭出對折價，包含康普茶雙纖飲與PowerBOMB爆能能量飲料，皆享買1送1；其他亮點包括原價68元的柏克金啤酒任2件78元，相當於5.7折，也是近乎半價，過年期間親友聚會若想小酌，可趁便宜時入手多買些；零食部份，什麼丸意兒休閒丸子買2送1、約6.7折，平均單包10元。

▲萊爾富本周限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）
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