走春首選科教館！祥兔、殭屍、小美人魚陪你一起迎新年

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除了大型的遊戲破關，還有科學表演節目，包括初二「看見兔子玩科學」科學演示、初六科學劇「財神兔兔發大財」，戲劇結合科學實驗，好笑又驚奇，初六還會有財神現身撒紅包。
另外，科教館年節期間也推出一系列以生肖「兔」為發想的工作坊，包括初三「奇幻鏡遇兔」、初四「兔腳蕨生態體驗課」、初五「趕時間的兔子」、「兔兔燈籠DIY」以及初七「兔 Be a Maker：旋轉飛兔」、「兔兔香塔製作體驗」，從環境教育的生態走讀、光學鏡面反射練習，到傳統的熏香製作，還有自己組裝雷切的兔兔旋轉木馬音樂盒、兔子燈籠。
科教館表示，春節期間科教館常設展及多檔特展不休息，於科教館7樓西側特展區展出的《殭》展，展期至2月28日，平日從10點展至17點，週末、國定假日、寒假從10點展至18點，1月21日、2月13日、2月20日休展。
官有九品，殭有八品，明清小說盛行造就了獨特的志怪文化。《殭》展除了根據袁枚筆下「殭屍八品」（紫殭、白殭、綠殭、毛殭、飛殭、伏殭、不化骨、遊殭）所量身打造的多具仿真殭屍，更請到「中華堪輿道派」掌門宗師謝沅瑾擔任指導，集結全台各地的7大門派，一一呈現八品殭屍的差異性、對付殭屍的秘笈攻略與多件「制殭」真傳法器，其中更有多件展品具有百年歷史，堪稱流傳多年的道派聖物。
《殭》展引領觀眾進一步瞭解台灣鬼怪文化的發展脈絡與獨有魅力；並在互動體驗區，提供墨筆、硯台，讓觀眾繪製特色符令留作紀念。
另外，「安徒生童話－小美人魚特展」展至3月5日，平日從10點展至17點，週末、國定假日、寒假從10點展至18點，1月21日、2月13日、2月20日休展。
該展透過童話汲取靈感，以哥本哈根的小美人魚雕像為原型，由國際級當代藝術家在科教館打造人魚雕像，並首度展出故事繪本插畫，重新詮釋小美人魚對永恆靈魂、浪漫純愛的嚮往－像海一樣深深愛上，像泡沫一樣輕輕放下！
7大精選亮點包括雕塑家打造的「人魚瀑布」；「化石博物館」展出小美人魚1：1擬真頭骨、海洋化石、儒艮擬真骨骼等；「海洋圖鑑」收錄數十種的指標性海洋生物，以及棲息於台灣海域的珍稀品種；「鯨奇嘉年華」展出十多幅由著名插畫家模擬手繪的作品，展現安徒生《海的女兒》童話精髓；「深海奇緣」能搭乘海龜博士的船，穿越全長逾70公尺的海底隧道；還有「橫行無阻」、「與人魚共舞」，考驗觀眾眼手協調、反應速度。