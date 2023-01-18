打造智慧綠色鋼廠！中龍鋼鐵與日商瑞穗銀行簽綠色貸款
中龍鋼鐵公司日前與日商瑞穗銀行共同簽訂新台幣22億元的「綠色貸款」(Green Loan)，總經理李昭祥表示，貸款主要用於興建再生水廠，力求打造新世代的智慧綠色鋼廠，以落實中鋼集團「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」的願景。
記者黃守作／高雄報導
李昭祥說，此ㄧ綠色貸款，為中鋼集團第一筆綠色貸款，十分具有市場指標意義，而此一綠色貸款，是依據亞太地區貸款市場協會(Asia Pacific Loan Market Association, APLMA)的綠色貸款原則 2021(Green Loan Principles 2021, GLP)規範嚴格檢視，並委由安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構覆核，以確信此次貸款的目標，符合綠色貸款原則，顯示雙方充分實踐ESG環境永續、社會責任及公司治理的精神，以具體行動攜手朝永續經營之路邁進。
李昭祥指出，近年來，氣候變遷加劇，各國環境災情不斷，鋼鐵業除了面對原料及市場變動加劇、經營風險升高等挑戰外，環境保護議題更為社會大眾所重視，中龍公司配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，在台中港區興建再生水廠，預計於今(112)年第2季動工，並規劃於2026年第1季接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，期盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域，共同為守護台灣的環境努力。