「環島之星」明天出發！2組優惠碼先收 最高狂折1888元
眾所矚目的超人氣台鐵列車「環島之星」改新裝回歸！這次結合迪士尼100週年紀念，邀請10大巨星上車陪旅客玩，未開賣就造成轟動，而明（19）日終於就要迎來正式開車運載遊客！營運商易遊網為歡慶環島之星回歸，特地祭出2組優惠碼給旅客撿便宜，即日起到2/21凡購買環島之星輸入「dream1888」、「dream888」，最高單筆狂折1888元！
記者汪睿琦/綜合報導
環島之星今年除了眾所矚目的迪士尼主題列車，有吧檯車廂、卡拉ok車廂、會客聯誼車廂，每一節車廂都有米奇、米妮、奇奇蒂蒂、史迪奇等「接地氣」設計，角色們大嗑臭豆腐、挫冰等台灣在地夜市小吃，萌趣感十足。另外在環島之星不是只有坐火車！記得定睛看看牆壁上有沒有隱藏米奇藏身其中，共有12個米奇圖樣藏身在車廂中；還有儀式感十足的紀念幣投幣機，做出專屬「環島之星夢想號」紀念幣，快來蒐集！
搭上春節旅遊潮，環島之星營運商易遊網也推出行程包供旅客參考，包括短線當地遊行程，「環島之星˙花蓮理想大地自由行2天」限量升等21-25坪套房，每人4,990元起；「環島之星˙台南晶英酒店自由行2天(中部出發)」限量升等海東家庭房，每人3,500元起；「環島之星˙阿里山森鐵小火車‧神木群棧道+奮起湖2天」，體驗亞洲最高窄軌火車，欣賞阿里山絕美櫻花，含森鐵限量保留席位以及入住星級飯店，超甜價每人6,990元起。
還有「環島之星」招牌環島遊玩法，推薦「環島遊˙花蓮牛山呼庭˙理想大地+墾丁凱撒3天」，東部、南部一趟跨區玩，全程入住五星級飯店，每人13,550元起「花蓮．瑞穗天合+染布體驗/果醋體驗二選一 輕旅2天(南部出發)」入住絕美城堡莊園「瑞穗天合國際觀光酒店」，體驗特色DIY活動，每人11,190元起。
易遊網表示，環島之星夢想號每日東西雙向各一班列車自台北站出發，全台停靠21個站點，並於即日起至2/28，祭出歡慶首航限時優惠，有眾多免費升等套房的優惠專案，再加碼發送最高現減1,888元折扣碼：輸入「dream1888」單筆滿15000元現折1888元、輸入「dream888」單筆滿8千元現減888元。此外，1月底前搭乘列車的旅客，完成車上打卡任務，還有機會獲得「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」首航紀念版桌曆喔。超多好康只限11天，心動的朋友要搶要快！