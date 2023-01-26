汰舊換新過好年！能效1級冷氣冰箱　政府每台補助3000元

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經濟部建議，民眾家電汰舊換新時，優先採用政府認證，包括節能標章或能源效率分級標示一級的高效率產品，都是不錯的選擇，若以能效一級的冷氣及冰箱汰換超過10年的舊機種，估計節電率分別可達52%及67%，直接減少一半以上用電。
民眾只要在今年度將家中舊冷氣、冰箱更換為能效一級新機，取得購買發票、行政院環保署廢四機回收聯單，並備妥指定文件後，自2023年2月1日起，就可上網或郵寄申請「住宅家電汰舊換新節能補助」，由政府提供3000元補助。
經濟部提到，此次補助期待能帶動社會大眾節電氛圍，逐步推升住宅設備能效，讓民眾在迎接新年的同時，響應家電汰舊換新，不只領到政府節能紅包，更省下每月電費。
經濟部鼓勵民眾，新的一年，除了將家中電器汰舊換新，正確的清潔保養及使用方式也能發揮節能效果，以冰箱為例，民眾可配合掃除活動清理冰箱空間，以免過度囤積而影響內部冷氣循環、降低冰箱效能。
另外經濟部也提醒民眾，除了電器整理與清潔外，插頭與插座也要定期清潔，避免因灰塵、毛髮堆積而影響用電安全。此外，在清潔時，務必先確認已關閉電源，建議戴上手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵，或者使用乾布輕輕擦拭，清潔的同時保持插頭插座乾燥。