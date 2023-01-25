最長春節走春去！桃園機場全面啟動「重點提醒」

長達10天的農曆年假即將到來！這也是桃園機場迎接疫情解封後首次的春節連假，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，桃園國際機場今（2023）年春節疏運期間，出入境高峰將落在收假前兩日1月28日，預估約為9萬4,000人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人，而疏運期間預估總運量將近百萬，超過98.8萬人次。面對這報復性的進出人潮，桃園機場公司將於疏運期間成立應變小組，除了原本日常運作就提供依旅客人數預報資訊及航班即時動態，更即時進行人力與資源調度，同時也溫馨提醒久未出國的民眾，登機前幾項重點，包括「 善用智慧化服務」、「預先確認電子用品攜帶規定」、「減少複查出國安檢更順暢」都能增加通關效率，開心出遊。
生活中心/綜合報導
桃園機場公司表示，自去年10月13日國門解封以來，桃園機場逐漸恢復往昔熱鬧氛圍。統計2022年營運數據，客運量為534萬人次，較2021年增加488%，約為疫情前2019年的11%，隨著客運腹艙運能回歸，消長之下仍較疫情前（2019）相比年增16.33%。展望2023年，機場公司持續看好旅運復甦推升營運，預估年客運量將可達1,500萬至2,000萬人次。而因應疫情解封後首次的春節假期，機場公司於1月初即啟動整備作業，邀集航空公司、地勤公司、CIQS、聯外交通及商業服務廠商等單位商討疏運計畫擬定措施，並因應入出境人潮高峰，加強保全人員引導、提升安檢查驗服務能量及增加餐飲供應，配合檢疫措施，協助旅客順利通關。
許多民眾似乎太久沒出國了，對證照查驗、安檢流程顯得陌生，機場公司對此也貼心重點提醒，包括檢查護照效期要六個月以上以及多利用智慧化服務等。其中像是可以讓通關更快速的「智慧化服務」，旅客可多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，自主掌握時間，加速出境報到效率；而入出國多多使用自動查驗通關系統，直接於通關閘道內註冊，註冊後即可直接通關，且終身均得使用，即使更換護照，也無需重新註冊。
再來也可預先確認「電子用品攜帶規定」，依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機，目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，隨身可攜帶上機並做好保護，切勿託運。
而為了使「減少複查」讓出國安檢更順暢，民眾通過安檢金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。