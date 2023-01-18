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台科大舉辦國際校友重聚餐會　吸引近300人參加

▲台科大日前舉辦第2屆在台國際校友重聚餐會，吸引近300人參加。（圖／台科大提供）
▲台科大日前舉辦第2屆在台國際校友重聚餐會，吸引近300人參加。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大自111年底成立在台國際校友會，1月15日舉辦第2屆在台國際校友重聚餐會，吸引近300人共襄盛舉，除了有超過160位在台工作的國際校友參加之外，亦有來自各個領域的企業界代表受邀出席。

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台科大校長顏家鈺在致詞時指出，台科大國際學生以電資、工程、管理領域的研究生居多，適合企業外籍白領的需求，這次餐會的參加者除了160多位留在台灣工作的國際校友外，還有50位具有特殊貢獻的國際在校生，如印尼、越南、拉丁美洲等學生會會長、創新育成中心所輔導的外籍生創業團隊、台科大足球校隊、以及台科大協助創立的台灣─巴拉圭科技大學的交換生代表等，希望他們能在餐會中瞭解未來的就業機會，以及校友會的支持。

台科大國際長葉穎蓉表示，這次校友的參與者主要是電子、營建、機械、化工、材料、工管、MBA等科系的國際校友，並已在台灣企業、研究單位服務。

葉穎蓉針對今年「Finding A to Z」活動的調查結果進行說明，一年多來，一直在收集聘僱台科大國際校友的企業，要將雇主企業的名稱從A排到Z，26個字母雖然還沒累計完成，但目前已收集到140家企業，會持續在台灣找到更多歡迎台科大國際生的企業。

葉穎蓉說，這個訊息對國際學生很有激勵作用，讓他們瞭解在台科大所學，可以幫助他們在台灣找到好工作；而台灣企業在人力短缺下，國際學生的雇用，也能成為一個很好的選項。

目前在ASML服務的前印尼學生會長Jeffrey Susanto首次以校友身份前來，他表示，非常感謝台科大對外籍生職涯的積極協助，讓他有機會可以進入ASML工作，只要是母校的活動，一定會親自參加。

甫上任的校友總會理事長、撼訊科技總經理陳劍威表示，這次餐會主要由校友及校友企業贊助，讓每年培育出來的數百位國際校友，也成為校友總會服務的對象，透過餐敘交換資訊、建立人脈，讓台科大校友們不分國籍能緊密連結，讓影響力更為壯大。

台科大表示，此次餐會席開29桌，除了留在台灣工作的國際校友，也有校友因為疫情開放，藉此從印尼、日本回來台灣看看師長，大家齊聚一堂聯繫感情、並分享工作點滴。

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