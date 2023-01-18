中國醫生遭施壓！外媒曝死亡證明要求「避寫新冠染疫」
中國全面解除清零政策後，缺乏配套政策導致國內大批民眾染疫、各大城市病院和殯儀館不堪負荷。根據外媒報導，當局曾下令要求中國公私立醫院的醫師，在開立病患死亡證明時避提染疫，若主治的醫師認為患者是染疫死亡，還得上報且經專家會診才能下定論。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透社》報導指出，中國在迎來新一波新冠疫情高峰之際，6名來自中國不同地區公立醫院的醫生表示，他們收到一份通知提醒醫師應「盡量避免」開立因新冠肺炎引起的呼吸衰竭為死因的死亡證明，《路透社》記者更直擊通知副本上還寫著，若病故者生前已罹患基礎疾病，「應註明這就是主要死因」。
報導提到，多名醫生告訴《路透社》他們直接接獲類似的口頭指示，或所屬醫院默默遵從該指令。《路透社》取得的副本當中提到，若醫師認為病患死亡完全是由新冠疫情所引起，則須向上級報告，他們將在核實這項認定前安排兩個層級的「專家會診」。
另外也有民眾透露，他們拿到醫院開立的死亡證明當中，發現證明中完全沒有提到新冠肺炎，儘管病死的親友喪生前經檢測確診或明顯出現染疫症狀。
有兩位專家告訴《路透社》，目前中國醫院已經不堪重負，如今將大眾的目光從檢測上移開，可能是利用資源最佳、最有效的方式。
在上週日（15日）公告有近6萬名染疫身亡病例之前，中國每日通報死亡個案都在5人之下，而在這6萬死亡病例中，只有不到10%歸因於新冠肺炎引發的呼吸衰竭。
中國醫政局局長焦亞輝週日表示，其餘死亡病例皆由新冠感染與其他疾病共同引起。