529萬人罹高血壓！防白袍症候群　 722法則在家量血壓

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國健署強調，高血壓初期通常沒有特別感覺，需透過「定期測量」才能掌握自身血壓狀況，若超過120/80mmHg參考值，建議定時量測並記錄，就醫時，提供給醫師參考，並諮詢醫療人員，依專業建議進行血壓自我管理。
然而血壓的測量正確與否，差異很大，社團法人台灣高血壓學會及中華民國心臟學會最新「2022台灣高血壓指引」，建議以居家血壓量測取代過往診間血壓量測作為高血壓的診斷，因為民眾到醫療院所測量時受到醫療環境與白袍症候群的影響，血壓就不自覺飆高，認為居家血壓更能有效代表真正的血壓狀況。
國健署呼籲，正常血壓值應小於120/80mmHg，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，定期且長期監測血壓值，並搭配722原則，連續「7」量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一次，每天總共「2」次、每次量「2」遍，取其平均值，做好血壓管理。
國健署委託台灣高血壓學會針對民眾血壓自我管理行為與影響進行焦點團體訪談，內容包括民眾對血壓管理的認知、當責感、專業人員角色重要性等，發現一般民眾自覺身體沒有症狀，不會定期量血壓，且認為可以利用看診時或身體不舒服時才測量，忽略規律量血壓的重要性。
國健署長吳昭軍呼籲，農曆春節間，民眾安排外出走春、拜訪親友或出遊時要注意保暖外，更應該做好自我血壓的量測工作，及早發現及早介入。另外，年節常伴隨圍爐大餐及零食，其中暗藏高油、高糖、高鹽的危機，歡樂相聚之際，也要為健康多把關，改善血壓問題。