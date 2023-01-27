專訪／味全龍小映爆「錢財全給男生管」！銀行帳密都知道

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其實在進入啦啦隊前，小映原本正朝著所有女孩都嚮往的空服員前進，「一開始真的沒想過自己有機會成為啦啦隊，在大學時候也有看到很多徵選啦啦隊的資訊，但也都沒勇於跨出第一步，真的剛好因為疫情關係，空服員的報到暫緩，讓我有這個機會報名啦啦隊徵選，自己很珍惜這個機會。」
啦啦隊讓她重拾友情，更獲得家人支持，「成為啦啦隊後，發現有些好久沒有聯繫的同學，因為我在跳啦啦隊的關係，進而到球場支持，真的超開心，讓我有種感覺棒球場是我的小型同學會。當初也很擔心家人們會不會反對啦啦隊工作，在回家跟家人說我徵選上的消息時，家人們比我還開心，也都很支持我，以前呀，我們禮拜日都是我們家的家庭出遊日，現在禮拜日變成到棒球場出遊來看比賽。」
忙碌又充實的啦啦隊，小映：好險自己在哪都很好睡！
「在啦啦隊一段時間後，發現跟以往的工作截然不同，也算是公眾人物，所以在外更謹惕自己要謹言慎行，但我其實還是會維持平常的習慣，也是很常素顏出外買東西，之前有幾次在捷運上被認出來，我自己蠻驚訝的，因為感覺粉絲們應該比較熟悉穿啦啦隊制服的我，沒想到穿便服戴口罩還能認得出來，覺得非常厲害，以後不敢在捷運上放肆的睡覺了。」
是味全龍也是攻城獅，看似忙碌的棒籃雙棲，卻讓她覺得非常充實，「我自己會把每一天的工作事項，記在我的行事曆，確保自己不會有行程剛好相疊的時候，我也蠻喜歡把自己把工作排滿，這樣很充實，在忙的時候就是趕快找空檔休息，好險自己在哪都很好睡！」
「那時忙小巨蛋表演，真的很常練到快12點再接直播，但看到表演成果我就覺得一切都值得，努力做好自己，若有不足的地方，自己會加強學習！」也因為秉持這樣的信念，小映也就不太在意外界的一些言論。
見證球隊季後賽、站上小巨蛋表演，感動的2022年！
「我覺得2022年可以在小巨蛋表演真的是一個里程碑，一開始想要跳競技啦啦隊的表演時，其實自己有點猶豫，怕說在短時間內可能沒有辦法練好，畢竟在大學時期都是當女底，不過真的要謝謝給力的夥伴們及教練，大家都願意在下班時間來一起練習，在演出那天因為場地限制，所以沒有太多的練習，真的很開心表演完後，不論是家人、朋友、隊友、粉絲都很喜歡這個表演，我想這對我來說是非常大的成就」。
見證球隊第二年就打進季後賽，讓她覺得開心又感動，「我最印象深刻的是10/30那場季後賽，因為那天的雨勢真的很大，但都澆不息大家想要拿下勝利的熱情，看到滿滿的龍迷拿著加油棒一起應援，團結一心的感覺讓我覺得很感動。」
她也小小分享當時發生的糗事，「我記得那天好像在第3局結束時我們女孩準備要下台回休息室，突然一陣劇烈的強風，把應援台上防護的網子都往我們身上吹，我當場立馬蹲下，整個非常狼狽，眼睛都快睜不開」，雖然球隊最終輸球，但小映始終抱著期待，希望味全龍能在2023年拿下冠軍。
事業順心藏法寶！理財全靠弟弟？
小映悄悄透露自己的法寶，「我自己有買一些紫水晶的手鍊，希望自己在事業上能順順利利！」而在理財部分，弟弟竟然成為她的專屬理財規劃師，「因為弟弟剛好在銀行上班的關係，他都會幫我買一些基金，定期的督促我要把錢存好，所以我的銀行帳戶的帳號密碼，我弟都一清二楚，就連過年要準備的新鈔也是要拜託我弟準備，過年包紅包給家人，我跟姐姐弟弟都會一起討論要包多少。」
面對全新的2023年，小映也許下願望，「希望自己有時間可以排程出國玩，看到隊友們出國玩，真的好羨慕，對自己的期許也希望自己能有更多的作品讓大家看見，我會好好努力的，新的一年謝謝大家對我的支持，我很開心能有這麼支持我的家人、朋友及粉絲，今年我也會繼續努力，拉芙U兔，然後我家的狗狗Pocky不要再變胖了！」