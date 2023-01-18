橘子攜手文策院、詹仁雄共組踢帕娛樂 推動台灣IP出海
橘子集團今（18）日宣布與文化內容策進院（簡稱：文策院）、資深媒體製作人詹仁雄共同投資全方位娛樂公司「踢帕娛樂」，致力於產製具有國際競爭力的音樂潮流、原創節目IP；同時，將結合旗下服務及數位轉化能力，放大IP價值並擴大會員基礎，同時踢帕娛樂也預告了2023年5檔節目將蓄勢待發。「踢帕娛樂」資本額新台幣1.37億元，由橘子集團及詹仁雄合資的「好吉影視」與文策院共同投資，好吉影視持股51.1%，文策院持股48.9%。
記者許家禎／台北報導
橘子集團近年延伸觸角至電影、戲劇、綜藝、音樂、策展…等投資或贊助項目，逐步掌握年輕世代喜愛的娛樂內容。橘子集團董事長劉柏園表示：「橘子集團此次以資本合作的商業模式，與文策院及頂尖創意人詹仁雄共同創立『踢帕娛樂』，嘗試透過三方資源加乘，給予台灣年輕娛樂人才更大的舞台，並結合對娛樂影視的深厚洞察及豐沛數位能量，期待打造更有趣豐富的泛娛樂作品，㩦手帶領台灣IP及文化出海。」
在2022年「踢帕娛樂」成功打造的現象級男團節目《原子少年ATOM BOYZ》中，橘子集團即以beanfun!為核心，深度串連集團旗下電商、電子支付、數位發行、數位出版、媒體…等服務，發展出虛實整合的粉絲收藏品及原創小說漫畫，架構出有別於傳統娛樂產業的造星新模組。
2023年beanfun!將陸續與中華文化總會、臺北流行音樂中心...等更多單位合作，運用橘子集團的數位能力持續放大IP效益，為國內優質的音樂、影視IP創造更多不同的可能。
「踢帕娛樂」以產出年輕世代喜愛的節目內容為市場定位，打造精緻、具國際競爭力的娛樂影音作品為發展重點。2023年春夏將推出全新選秀節目《未來少女 Next girlz》及戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌2白色戀歌》，下半年預計發佈兩檔音樂競演型節目《大學好聲音》、《女王的舞台》；並跨足戲劇圈，由原子少年第一季人氣成員主演的《原子蚪劇》也將陸續上映，不斷為台灣演藝圈寫下里程碑。