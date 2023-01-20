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大寒最冷節氣到了！「6禁忌」寒氣重易傷身　害運勢暴跌

▲大寒為24節氣中的最後一個節氣，也代表最寒冷的時節將要開始。（圖／記者葉正勳攝）
▲大寒為24節氣中的最後一個節氣，也代表最寒冷的時節將要開始。（圖／記者葉正勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（20）日迎接大寒節氣，作為24節氣中的最後一個節氣，也代表最寒冷的時節將要開始，對此，命理專家小孟老師提醒，在開運養生的部分要避免生冷食物、過早外出、運動激烈、熬夜、喝酒、開過強暖氣，以免接觸過重寒氣，不僅會氣血不順身體不適，甚連帶影響運勢下降，在農曆年節昏昏沉沉。至於想要養生旺運可以遵照喝熱湯、多吃龍眼、睡前泡澡等秘訣，養好精氣神，驅趕寒氣增加體內能量，自然運勢一路飆升。

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▲婆婆怒控媳婦，在生病時不願到院照顧，卻被她用1招成功回擊。（示意圖／取自photo AC）
▲大寒節氣寒氣重，若是勿犯禁忌恐讓寒氣上身，導致健康不適，連帶影響運氣低迷。（示意圖／取自photo AC）
大寒禁忌：

1、切忌食生冷食物：大寒切記不可以吃冰冷食物，吃太多冰冷食物容易手腳冰冷，寒氣太重，也容易引發頭痛氣血不順。

2、大寒不宜過早外出：大寒天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服，當日需早起者建議要多穿衣服。

3、忌運勢動激烈：大寒天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，若不慎被寒氣入侵容易遭來感冒身體不適。老人也容易有心血管的疾病發生，因此大寒應避開過量運動。

4、熬夜：俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

5、喝酒：大寒天喝酒容易有短暫發熱感，但等熱感消退時體溫會極速下降，輕者感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6、過強暖氣：有在使用暖氣的朋友不宜在大寒節氣裡開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。

【開運養生】

1、喝粥、喝熱湯：大寒的寒在中醫裡稱為陰邪，在寒冷的節氣之中，用熱湯可補身體，建議可以喝粥不僅可以養胃還能讓身體暖，若用羊肉.豬大骨.烏骨雞.鱔魚來熬煮成湯，能旺氣血使精力旺盛，外出也不怕寒冷。

2、多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃：大寒天多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃能讓身體暖和抗寒，還能避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3、睡前泡澡：外出回家的人，可在大寒天裡睡前泡冷水澡能讓筋骨舒緩，還能活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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