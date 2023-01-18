劍指萬美玲！余宛如宣布選桃園立委 誓延續鄭文燦政績
前桃園市政府資訊科技局長余宛如今（18）日宣布，將投入2024桃園市桃園區立委選舉，劍指該選區的國民黨立委萬美玲。余宛如期盼在前桃園市長鄭文燦打下的基礎上，持續提升桃園的優勢，成為亞洲創新的基地；她表示，接下來將勤走基層，向大家介紹自己，聆聽民眾的聲音，期盼成為大家溫柔的靠山。
記者黃宣尹／台北報導
余宛如說，不分區立委卸任後，身為桃園媳婦，自己有榮幸回到桃園貢獻，跟著前市長鄭文燦一起努力，為桃園轉型升級奠定厚實的基礎，自己不捨去年選舉鄭文燦遭到抹黑，也被民進黨主席、副總統賴清德全台傾聽激勵，幾經思考，決定留在桃園，鼓起勇氣承擔更多的責任，參選桃園區立委。
余宛如表示，她想繼續點燃創新的動能，在經濟、產業、社會等各面向上，為未來世代創造更多機會，證明台灣不是只有台積電跟房地產；在托育、長照、社宅與學貸等政策上，接住更多在前行路上不慎跌倒的隊友。台灣不應對仇富式的共同富裕有所寄望，而是建構溫暖的安全網，成為勇敢開拓的創新之島。
除了繼續守護台灣的安全與民主的穩定外，余宛如表示，桃園的進步更不能停滯，她想在鄭文燦為桃園打下的基礎上，持續擴大與提升桃園的優勢，幫助桃園克服未來發展面臨的種種挑戰，讓桃園走入國際，成為亞洲創新的基地。
余宛如說，接下來將勤走基層，向大家介紹自己，聆聽民眾的聲音，與大家創造共同的藍圖，並為參選2024桃園市桃園區立委初選做準備，「我知道參選的路不容易走，希望大家給我力量，讓我為大家勇敢逐夢、成為大家溫柔的靠山」。