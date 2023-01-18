斯亞宣布改名了！30歲「換了這一字」：新的一年多多關照
從《我愛黑澀會》出身的女星斯亞宣布改名了！過去藝名曾是「陳伊凌」的她，後來改為本名「陳斯亞」，年初則透露要將「斯」字改為「詩」字。她目前已將IG名稱改為「詩亞Candy」，不過臉書粉專仍因一些問題無法更改，她除了向粉絲宣布此事以外，也不忘向大家拜早年，貼文一出，立刻掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
斯亞1月3日曾在IG發文，除了祝自己30歲生日快樂以外，同時宣告自己換了新名字，還請粉絲們一起留言：「詩亞生日快樂刷起來！」她也在文內感性表示：「30快樂，終於熬過了難熬的9字數，沒想到一晃眼來到這個數字，每邁向新的歲數總是伴隨著新的體悟，出道也邁向16個年頭，都已經是高中生的年紀了，真不可思議」。
她接著說，從來沒想過自己會一直在演藝圈，「謝謝老天上帝眾神眷顧，總是在我想放棄的時候，會安排人事物溫柔的接住我給我一絲希望，一路上來來去去的很多，也有一直一直都在的，謝謝這些善良可愛有義氣，選擇不離不棄的靈魂」。
在年初雖已公布改名，不過她昨（17）日仍在臉書、IG再次發文，表示：「名字改字了，以後是『詩亞』，年初的時候發過限動，但可能還有一些沒關注到的朋友們。」加上臉書粉專還無法更改，因此再公布一次，她也不忘感謝廠商與粉絲們：「謝謝各大廠商、節目的照顧，新的一年還望各位繼續多多關照，也謝謝一直支持我的小鑽石們，2023新年快樂」。貼文一出，網友也紛紛留言，「詩亞太美」、「詩亞。請多多指教囉」、「新年快樂」、「詩亞，新年快樂！加油囉」、「詩亞好聽」、「詩亞新年快樂，詩亞超漂亮」。（編輯：郭佩蓉）