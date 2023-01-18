朱立倫喊話組「在野大聯盟」 柯文哲秒打槍：沒有意願
2024總統及立委選戰僅剩下一年時間，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲，今（18）日下午接受時力前立委黃國昌廣播節目專訪時，被問到國民黨主席朱立倫日前拋出選戰要籌組「在野大聯盟」的言論，柯文哲則隨即打槍，表明沒有意願，「至少現在沒有」。柯文哲也意有所指表示「不要亂吃東西，柯文哲太難消化。」
記者丁上程／台北報導
柯文哲今天下午接受《POP大國民》廣播節目專訪，代班主持人黃國昌詢問柯文哲，現階段是否持續備戰2024總統大選？柯文哲則直言「自己不選才需要宣布。」而黃國昌則追問柯文哲，總統選戰會有幾組候選人？柯文哲則分析，自己認為至少大於或等於3（組），並反問黃國昌「看你們時代力量要不要派人出來選？或是還有連署？」對此黃國昌則未正面回應。
主持人黃國昌則追問，國民黨主席朱立倫日前喊出2024選戰，要籌組「非綠」在野大聯盟，感覺想把柯文哲吞掉，納入機制會創造最大勝選機會。柯文哲直接打槍稱「沒有意願」，還意有所指表示「不要亂吃東西，柯文哲太難消化。」並引用西遊記為例，表示每次孫悟空遭遇的妖怪，只要打不過人家，就把孫悟空吃下去，「就在肚子裡打來打去，妖怪就肚子痛」，並直言「柯文哲太難消化」。