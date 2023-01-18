小甜甜傳和宋先生復合　她發聲表態了：感謝大家關心

陳美鳳過年節目脫稿演出　Terry在老婆面前「抱別人」

▲過年特別節目《美鳳有約》，左起為小鹿、Terry、羅美玲、亞美將、陳美鳳、方琦、梁佑南和阿甘 。（圖／民視提供）
▲過年特別節目《美鳳有約》，左起為小鹿、Terry、羅美玲、亞美將、陳美鳳、方琦、梁佑南和阿甘 。（圖／民視提供）

記者侯家瑜/綜合報導

民視《美鳳有約》過年特別節目於大年初二、初三中午12點30分播出，主持人陳美鳳於日前帶領梁佑南、方琦、Terry（江振愷）、羅美玲、亞美將以及《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘來節目同歡。陳美鳳說很開心一年一次有別於以往節目例行錄影，分兩隊玩遊戲，挑戰還邀請亞美將來當評審，且來賓都是反應快又超會玩，陳美鳳也自爆錄影「不按腳本」脫稿演出，臨時改內容。

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陳美鳳笑說：「如果看梁佑南跟女兒方琦、Terry跟老婆羅美玲比賽，那有什麼好玩，我就中間穿插阿甘與小鹿，改用下巴夾橘子傳給下一位，沒想到這麼爆笑。」只見超壯的Terry為了夾住橘子，蹲低環抱小鹿用下巴夾住橘子，羅美玲見2個大男生整個幾乎黏在一起，老公Terry還環腰抱著小鹿，讓她笑到歪腰。

▲老公Terry環腰抱小鹿，羅美玲笑到歪腰 。（圖／民視提供）
▲老公Terry（右）環腰抱小鹿（中），羅美玲（左）笑到歪腰 。（圖／民視提供）
陳美鳳笑說為了贏遊戲，腰力超強的Terry，幾乎把小鹿橫抱快躺到地下，畫面相當可愛。而在梁佑南跟女兒方琦玩遊戲時，陳美鳳又「加料」要阿甘夾在他們中間，看到方琦跟阿甘花了快20分鐘傳橘子，把一旁的梁佑南急的亂指揮，讓全場爆笑。陳美鳳也提到今年過年一樣會跟家人一起過，大年初五會飛到日本，跟閨密藍心湄在東京會合，感謝對方在《民視第一發發發》大力相挺。

▲梁佑南跟女兒方琦。（圖／民視提供）
▲梁佑南（右）跟女兒方琦（左）。（圖／民視提供）

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