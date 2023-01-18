陳美鳳過年節目脫稿演出 Terry在老婆面前「抱別人」
民視《美鳳有約》過年特別節目於大年初二、初三中午12點30分播出，主持人陳美鳳於日前帶領梁佑南、方琦、Terry（江振愷）、羅美玲、亞美將以及《娛樂超skr》主持人小鹿、阿甘來節目同歡。陳美鳳說很開心一年一次有別於以往節目例行錄影，分兩隊玩遊戲，挑戰還邀請亞美將來當評審，且來賓都是反應快又超會玩，陳美鳳也自爆錄影「不按腳本」脫稿演出，臨時改內容。
記者侯家瑜/綜合報導
陳美鳳笑說：「如果看梁佑南跟女兒方琦、Terry跟老婆羅美玲比賽，那有什麼好玩，我就中間穿插阿甘與小鹿，改用下巴夾橘子傳給下一位，沒想到這麼爆笑。」只見超壯的Terry為了夾住橘子，蹲低環抱小鹿用下巴夾住橘子，羅美玲見2個大男生整個幾乎黏在一起，老公Terry還環腰抱著小鹿，讓她笑到歪腰。
陳美鳳笑說為了贏遊戲，腰力超強的Terry，幾乎把小鹿橫抱快躺到地下，畫面相當可愛。而在梁佑南跟女兒方琦玩遊戲時，陳美鳳又「加料」要阿甘夾在他們中間，看到方琦跟阿甘花了快20分鐘傳橘子，把一旁的梁佑南急的亂指揮，讓全場爆笑。陳美鳳也提到今年過年一樣會跟家人一起過，大年初五會飛到日本，跟閨密藍心湄在東京會合，感謝對方在《民視第一發發發》大力相挺。