百公斤女討債不成　一屁股坐死瘦弱女子

貧寒新二代考上清大　家庭欠債、自幼照顧腦麻姑姑

▲新二代林易安（左）通過特殊選才考上清華大學特教系榜首。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站提供）
▲新二代林易安（左）通過特殊選才考上清華大學特教系榜首。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站提供）

記者賴正琳／綜合報導

農曆春節將屆，移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任周佑仁，在18日特別率同仁到后綜高中，拜訪剛通過特殊選才、上榜4個校系，也是清華大學特殊教育系榜首的學生林易安，感佩易安在逆境中樂觀面對又積極向上，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋也陪同前往關心並致贈新年紅包，氣氛溫馨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
導師莊思倫表示，易安自小父母離異，由阿公阿嬤奶撫養長大，對印尼籍的母親幾乎沒有印象，父親則是跟著工地四處跑的建築工人，她也很少見到父親。大姑姑是生活無法自理的腦性麻痺患者，叔叔及小姑姑則因阿公生前為人擔保背負龐大債務，提早輟學進入社會工作，居無定所。

易安因單親又低收，曾自卑無助，透過音樂與舞蹈的洗禮，讓她漸漸走出了陰霾，特別善解人意、理解他人所面臨的困境，主動參與了許多志工服務和公益活動。去年上學途中遇車禍事故，易安並主動向前關心幫忙，臨危不亂地協助傷者，善舉獲得民眾通報，傳為地方佳話。

▲林易安一度落淚，感謝擁有這麼多人的疼愛，相當貼心。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站）
▲林易安一度落淚，感謝擁有這麼多人的疼愛，相當貼心。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站）
指導老師邱瓊葉說，易安因照料腦性麻痺且下半身癱瘓的大姑姑，深深體會到給予身障者身體的協助及心理的陪伴不容易，加上自己到國中特教班教學服務的經驗，深感特殊教育的重要，所以將選擇清大特教系就讀，期許成為特教師及語言治療師，以此專業踏上利他人生。由於恰逢農曆春節前夕，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋，特別準備了紅包給易安，除了恭喜她上榜，也作為她的獎助學金。

易安表示，感謝移民署周主任及黃會長特別前來關心，她會將獎助學金部分作家用，部分購買大學上課教材，因為阿嬤年紀大了，想減輕家中負擔，會珍惜所收到的祝福，未來將努力學習、自我充實。台中市第二服務站站主任周佑仁表示，易安樂觀積極的學習態度，帶來了好成績也帶來了正向的回饋，而移民署向來對新住民及子女培育不遺餘力，「111 學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」將於2月20日開始受理報名，提醒符合資格的新住民及子女們，別忘了把握機會報名。

▲移民署中區事務大隊台中第二服務站、中華海峽新住民經貿文化交流協會致贈獎助學金。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站）
▲移民署中區事務大隊台中第二服務站、中華海峽新住民經貿文化交流協會致贈獎助學金。（圖／移民署中區事務大隊台中第二服務站）

點綴兔年台灣燈會　新住民、移工創意燈飾一次看

影／想長住泰國？菁英簽證問題一次看

影／來去越南釣鱷魚！台灣網紅探險

影／泰國超美味蟹肉料理　台灣網紅體驗米其林推薦餐廳

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀