貧寒新二代考上清大　家庭欠債、自幼照顧腦麻姑姑

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易安因單親又低收，曾自卑無助，透過音樂與舞蹈的洗禮，讓她漸漸走出了陰霾，特別善解人意、理解他人所面臨的困境，主動參與了許多志工服務和公益活動。去年上學途中遇車禍事故，易安並主動向前關心幫忙，臨危不亂地協助傷者，善舉獲得民眾通報，傳為地方佳話。
指導老師邱瓊葉說，易安因照料腦性麻痺且下半身癱瘓的大姑姑，深深體會到給予身障者身體的協助及心理的陪伴不容易，加上自己到國中特教班教學服務的經驗，深感特殊教育的重要，所以將選擇清大特教系就讀，期許成為特教師及語言治療師，以此專業踏上利他人生。由於恰逢農曆春節前夕，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋，特別準備了紅包給易安，除了恭喜她上榜，也作為她的獎助學金。
易安表示，感謝移民署周主任及黃會長特別前來關心，她會將獎助學金部分作家用，部分購買大學上課教材，因為阿嬤年紀大了，想減輕家中負擔，會珍惜所收到的祝福，未來將努力學習、自我充實。台中市第二服務站站主任周佑仁表示，易安樂觀積極的學習態度，帶來了好成績也帶來了正向的回饋，而移民署向來對新住民及子女培育不遺餘力，「111 學年度新住民及子女培力與獎助（勵）學金計畫」將於2月20日開始受理報名，提醒符合資格的新住民及子女們，別忘了把握機會報名。