防詐五「不」妙計講座　與新住民喜迎兔年

移民署南區事務大隊台南市第一服務站利用過年前夕辦理家庭教育課程，除了邀請台南市府東戶政事務所駐點宣導新住民國籍歸化外，也邀請台南市政府警察局婦幼隊分享最新詐騙案例，尤其年關將近，詐騙手法可能推陳出新，以獨創防詐「五不」口訣加強宣導。本次參與課程對象，皆為初次辦理居留證的新住民朋友，台南市第一服務站還特別贈送「兔子」造型的手工皂，以「玉兔迎春、好運倍增」祝福每位遠渡重洋的外來人口，讓第一次在台過年的新住民朋友感受濃厚過年氣氛。
記者賴正琳／綜合報導
來自越南的新住民小玉(化名)分享，在越南文化的十二生肖中沒有「兔」，而是改成了「貓」，至於確切原因眾說紛紜、已不可考，因此2023年在台灣迎「兔」年，在越南則為「貓」年，為他們獨有的文化；課堂中來自不同國家的新住民也熱絡交流彼此的傳統習俗，表示：「來參加這個課程長知識了。」菲律賓籍蒂蒂(化名)說，初次來台剛好碰到年節，感謝移民署辦理的課程，既實用又有趣。
台南市政府警察局婦幼隊指出，年節期間至市場或各大賣場採買過節用品、年貨的民眾增多，人潮擁擠之處，也容易成為竊賊下手的目標，特別提醒新住民朋友出門要注意隨身包包，避免穿戴顯眼的貴重飾品；另切記防詐五「不」妙計：「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，新住民朋友們一定要保管好個人證件，不可隨意借他人使用，提高警覺，安心過好年。
台南市第一服務站主任林志鴻則提醒，春節期間，在台居留的新住民如果居留證效期到期，在假期過後的第1個上班日，務必到移民署各直轄市、縣（市）服務站辦理延期居留，只要在當天完成申請，都不算逾期居留；如果是來台就學的外籍學生，也可以直接上網申辦延期居留。另新住民在臺若有任何問題，可多加利用外來人士在台生活諮詢服務熱線，手機直撥「1990」，不但免付費還提供多國語言服務。