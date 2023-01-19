跨國家庭「走在愛的路上」講座　分享經營婚姻之道

為了讓初入境的新住民更快適應台灣生活，移民署南區事務大隊高雄市第二服務站近日辦理家庭教育課程，除了由移民署人員講解居留法令課程外，也邀請法律扶助基金會橋頭分會的郭寶蓮律師向新住民說明生活上實用法令案例，另外，由長期在高雄市政府教育局家庭教育中心擔任輔導老師的蘇森永老師分享夫妻如何相處及經營婚姻，讓初次來到台灣的新住民和配偶，在溫馨的氛圍中汲取新知，展開異國的婚姻生活。
記者賴正琳／綜合報導
蘇老師以「走在愛的路上」為開場白，提醒婚姻的路上是需要雙方一起經營，陪伴對方面對困難與挑戰，看見對方的優點，理解並接納彼此間的差異。課程中，蘇老師以小遊戲來增加夫妻之間的互動，更考驗雙方的默契與互信，過程中充滿歡樂的笑聲。
參與課程的菲律賓籍新住民莉亞表示，與先生是在台灣工作時認識，相戀2年後決定牽手共組家庭，移民署舉辦的家庭教育課程內容豐富又有趣，不但對於台灣居留法令及生活法令常識有更進一步的認識，更對未來在這片土地生活充滿期待，透過家庭教育課程的啟發，深刻了解幸福的婚姻是需要夫妻雙方共同用心經營，在婚姻的道路上才能幸福同行。
高雄市第二服務站主任陳盈智表示，移民署家庭教育課程是根據新住民實際的需求來安排，透過課程講師精闢的解說與案例分享，讓新住民能更了解自身的權益。另外，農曆新年將屆，特別提醒新住民朋友，為了防止非洲豬瘟入侵臺灣，政府已加強邊境管控，切勿自國外違法攜帶或郵寄肉類製品入境，有效阻絕非洲豬瘟於境外，共同保護台灣畜牧產業永續發展。