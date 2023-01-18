王月演「公公半自傳」淚崩 真情告白：每夜排戲冰敷雙眼
舞台劇《京戲啟示錄》將於今年3月分開始在北中南接連演出10場，藝術總監王月今（18）日出席彩排記者會，親身演出從光華四射撐起梁家班的「二大媽」，走過50年，成為路邊撒尿、隻身一人在中華商場的孫婆婆。排到尾聲場，面對亡夫李國修當年寫的字字血淚的台詞，王月拿著跨越半世紀的彩鞋要交給「修國」，加上李小平新思維的導演手法，將屈中恆和李國修合一，止不住的淚水傾瀉而出，王月說著：「每次排完戲回到家，在寒冷的夜晚還得將腫脹的雙眼冰敷。」一旁的演員們都很不捨。
記者羅凌筠/台北報導
飾演劇中主角「李修國」的屈中恆則說：「因為其他工作，是昨天才第一天正式排戲還在適應磨合中，過程中看見月姊在一次次的説著劇裡的對白、一次次的回憶逼哭了她，但她卻很專業的繼續排下去，心中萬分的不捨與敬佩，同時也領略到國修老師創作的用心良苦，加上李小平導演的細心雕著，我相信3月分我們會把這齣重新製作的《京戲啟示錄》，以嶄新的面貌呈現在觀眾面前。」
「梁老闆」樊光耀也表示在這陣子的排演過程中，真的充分感受到月姊的真心、導演的苦心、演員們的用心，大家都非常盡心地希望呈現一齣經典好戲。「三媽」范瑞君說：「以前坐在台下看《京戲啟示錄》就深受感動，這次參加對我來說也是一種象徵性的參與。這次的排練真的很困難，要保有國修老師原戲劇和新詮釋之間不斷取捨，但就像國修老師在這齣戲裡想傳達的，在新時代裡面還希望保有固有的傳承。相信這次的創拓版能讓觀眾在看戲的時候可以有新的新鮮感，同時又能夠保有舊時的感動。」
《京戲啟示錄》以李國修在中華商場裡終生做戲鞋的父親為原型，老鞋匠手中的針線，穿引出「戲中戲中戲」的故事；由「屏風表演班」演出「風屏劇團」，「風屏劇團」演出《梁家班》的故事，而「梁家班」演出京劇《打漁殺家》。獨特的敘事結構，被譽為當代劇場的驚嘆之作，也成為現代戲劇教材經典。2023創拓版李國修紀念作品《京戲啟示錄》將於2023年3月9日至3月12日於台北表演藝術中心首演，3月18日於高雄衛武營國家藝術中心、4月1日於臺中國家歌劇院巡迴演出。