專訪／阿樂「工作狂理財法」揭祕！一畢業就包2萬2給爸媽

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談到2022年，阿樂坦言非常混亂，「好像從有希望，從什麼都有，到後面一個一個被拔掉！」她說，上半年很開心有一個屬於自己的節目，「很開心到處玩，到處增廣見聞，本來是想說第一季結束，可能會有第二季，但殊不知很突然地就沒了…」當下讓她有些混亂，「有點不太知道之後，要往哪條路走，再加上說，中間也發生一些很莫名其妙的事，其實蠻影響到我心情的，2022對我來說真的很混亂。」
由於阿樂去年一度深陷外界批評，讓她承認下半年有逃避的心態，甚至把一些工作排掉，「有點容貌焦慮啦！所以就有點不太想要出現在螢光幕前，因為太多聲音了，又找不到自己，覺得為什麼大家要這樣子？就很多內心很混亂的聲音，為了讓自己身心健康，就先不要出現在螢光幕前。」
不過，阿樂也利用這些難得多出來的時間去散心調適，甚至去努力精進自己，學習了很多技能，包含表演課、語言課，甚至是咖啡拉花等等都去嘗試，「有點像在沉潛，那甚麼時候這些東西派得上用場的話，就剛剛好這樣子」，也悄悄透露目前正在籌備寫真集的計畫。
容易在乎外界想法，低潮後學會更愛自己。
「因為父母都是老師，從小就被教導要注意什麼，要去看別人怎麼想妳，所以我就會下意識去把別人放得很重，會投射很多評論到我內心裡，很多時候就會有點受不了，別人對我的影響是有點太大的，但是到了下半年，我就慢慢去調適這樣的心態，讓自己不再那麼輕易地被外界影響，並且知道什麼對於自己是真正或好的事情。」
經歷這些風波後，也讓阿樂學到如何更愛自己、更有自信，也期許未來能靠自己分辨清楚外界評論，「而不是由一些可能不是很認識我，或是真的想了解我的人來指正我。」
獲沈玉琳真傳，改變工作態度。
「其實我一直以來都是很愛工作的人，如果今天有在工作，就會覺得『唉呦！沒過氣喔』，就會習慣有通告來就接，有工作都說好，『錢來就Ｘ！」哈哈哈玉琳哥教我的！所以才會把工作接很滿。」但現在的阿樂反而學會放慢腳步，除了自己喜愛的主持外，她也盡量不把工作排太滿，「因為我也沒有真的學到什麼新的東西，有時候真的是需要停下腳步，稍微去走走看看，才能在下一次的時候前進更多。」
實況界轉到演藝圈，阿樂個性放更開。
「以前實況圈會比較封閉，交友圈沒有那麼廣，一開始遇到很多前輩或是同樣類型的工作者時候，會有點不敢跟他們打招呼或敞開心房…」自認個性比較慢熟的阿樂，坦言「明明就是外景節目，自己還會很彆扭，這個真的很難去調適，演藝圈是一個真的妳會需要很快就熱絡起來的圈子，畢竟妳上通告、談話性節目或外景玩遊戲都好，如果原本個性比較外放的話，之後在節目上的效果都會比較好」，也因為這樣的關係，阿樂才決定慢慢調適自己，「在人際方面的交友方式 就會讓自己更放開一點，去相信這些人，這應該是我最大的改變。」
曾因害怕網路酸民，阿樂一度不敢出門。
面對網路上的評論，阿樂自認一直以來都調適的很不好，「我本來就是很容易放在心裡的人！但現在真的好很多了！我會開始去想，這個人他回了這句話是為什麼呢？是因為他今天心情不好，還是純粹為酸而酸，還是可能遇到什麼事情才來洩恨，當我發現這些事情答案，而不是因為我真的不好的時候，我就會學會放下。」
個性可愛的她也爆料，自己會把網友們誇獎她的留言截圖，並設成最愛，「當我去看的時候才發現，其實罵我的人可能只有一個，但是稱讚我的人有十個，那為什麼我一定真的只去在意那個罵我的人呢？這樣對其他十個誇獎我的，好像有點太不公平了。」
「也是慢慢努力調適，覺得真的如果在這一圈，心態很重要，而且妳沒有經歷過這些，妳真的不會知道，這些東西有多麼沉重、可怕，因為你永遠不知道這些酸民，會不會是在生活周遭中的人，以前還有一陣子是很害怕出門，因為覺得走在路上遇到的每個人都會罵我。」
如今，阿樂反而很感謝在外面認出她的粉絲，讓她越來越快樂，「現在出門大家都會說『欸～妳是阿樂嗎？』我就會覺得更有活力，感覺被反饋到了，原來世界上認識我的人這麼多，那我就要好好的努力，好好拿出新作品，讓更多人可以認識我，蠻感謝路上遇到我、認出我的人，蠻感動的！」
自認偏財運超差，不如把錢交給父母！
阿樂笑說，「我本來就是一個沒有偏財運的人，不太中發票，也不太中樂透，所以就是很認真的工作，但有時候就會不小心亂花錢，所以就會把一部分的錢交給父母，讓他們去投資。」爸爸也鼓勵她定存，勝過去研究股票或是前陣子非常流行的虛擬貨幣，「不如就是把這些東西穩紮穩打，這是我們家的教育方針。」
由於父母教育的關係，阿樂也養成節約省錢的習慣，「因為女生很容易買精品包包，然後我也是因為家裡教育，其實我對精品包的欲望非常非常地小，我總共只有3個精品包，一個大概2、3萬，還行吧哈哈，就是少買，買幾個夠用，有一些可以出席場合用就好了。」
「我父母是說，今天是妳這個人，散發什麼樣的氣質，那麼妳揹的東西或穿的衣服，就會跟你一樣！」因此，阿樂認為有時候並非由品牌決定自我價值，「所以我也因為這樣的原因，省了蠻多錢的，我覺得就是不要貪啦，很多時候就是因為貪，所以去做了某些選擇，才沒有辦法獲得該有的，或把該有的都損失掉了，我自己是覺得慢慢來啦！」
當被問到過年會包給爸媽多少？阿樂則笑著透露，其實她從大學一畢業就包2萬2給爸媽，此後就再也沒有低過這數字，「那你們就去想，過了6、7年，每年都要包得比去年多的時候，差不多一個人3萬多吧！哈哈！」
2023年聽天由命！阿樂許願：希望主持跨年。
談到2023年的目標，阿樂依舊不變，「希望有一天可以主持跨年，這其實是我前年的目標，去年沒達成嘛，就繼續許下去啊！繼續努力！」也希望未來能夠有個屬於自己的節目能主持，「因為我是真的很喜歡很喜歡主持的人，我覺得很有趣，可以遇到很多人！」
而談到感情世界，阿樂笑回這一直都是祕密，爸媽也不會給她壓力，「過年回去不會被催婚啦，反正之後如果有個很穩定的對象，會再公布給大家，之後再說，不要這麼期待，不然我到時候公布又換掉了，那又很尷尬，然後又要被寫成報導，我才不要哈哈，我應該是在30歲後會結婚，你們真的不要急，因為每個算命的都說，我晚婚才會紅，30歲後才會結婚生小孩，不要擔心！」
最後阿樂也想跟粉絲們說，「一直以來，我蠻感謝粉絲們的，去年中旬，反骨男孩那影片上之後，還會有很多人私訊我、罵我，但同時也有很多粉絲跟我說，不管我變成什麼樣子的人，他們都是因為看到我的努力、衝勁，還有我的善良，我也沒有什麼變，就是一直以來都是很ㄎ一ㄤ的人，所以他們說不管怎樣都會支持我，真的很謝謝你們，不管在我變成什麼樣子或遭遇什麼事情，都陪伴在我的身邊，那我現在也慢慢的找到自己了，也希望大家可以跟著我，一起度過美好的2023年！」