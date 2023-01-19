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四大超商「過年咖啡買1送1」今開喝！美式23元、拿鐵28元

▲四大超商發動過年咖啡優惠，7-11祭出大杯美式35杯888元，全家則有美式、拿鐵買1送1。（圖／業者提供）
▲四大超商發動過年咖啡優惠，7-11祭出大杯美式35杯888元，全家則有美式、拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎來2023農曆新年，即將展開長達10天連假，四大超商都端出誠意十足的咖啡優惠，正是補充杯數庫存的好時機。7-11大杯美式35杯888元5.6折近乎半價、平均單杯25元；全家今（19）日起除了門市、APP都有美式、拿鐵買1送1之外，這次祭出大杯美式80杯、拿鐵66杯皆1888元，換算下來都是5.2折、且能喝到今年底，只要1周喝掉1杯就能消化，不怕喝不完。《NOWnews今日新聞》整理四大超商過年咖啡折扣，從今天一路喝到初五。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜1/22至1/25（初一到初四
特大杯美式、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、冰淇淋紅茶任選2杯8.8折。

📍APP｜1/20至1/29
▪大杯冰燕麥拿鐵買6送6，5折（平均原價75元、特價38元，每日限量5千組） 

▪香鑽水果茶買2送2，5折（平均原價70元、特價35元，每日限量2千組） 

▪大杯美式35杯888元，5.6折（平均原價45元、特價25元） 

▪大杯拿鐵23杯888元，7折（平均原價55元、特價39元） 

▪黑糖珍珠撞奶22杯888元，6.7折（平均原價60元、特價40元） 

▪經典純奶茶／四季春純奶青任選26杯888元，6.8折（平均原價50元、特價34元） 

▪精品美式16杯888元，6.9折（平均原價80元、特價56元） 

▲7-11這次優惠火力集中在APP行動隨時取。（圖／業者提供）
▲7-11這次優惠火力集中在APP行動隨時取。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜1/19至1/23（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家自年前最後一個上班日起，連續5天推出特濃咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲全家自年前最後一個上班日到大年初二，連續5天推出特濃咖啡、霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜1/19至1/23
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）

▪大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▪大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

▪大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

▪大杯美式80杯1888元，5.2折（平均原價45元、特價24元）

▪大杯拿鐵66杯1888元，5.2折（平均原價55元、特價29元）

▪大杯單品美式36杯1888元，5.2折（平均原價100元、特價52元）

▪大杯單品拿鐵32杯1888元，5.4折（平均原價110元、特價59元）

▪私品茶55元系列66杯1888元，5.2折（平均原價55元、特價29元）

▲全家APP隨買跨店取也有拿鐵、美式買1送1。（圖／業者提供）
▲全家APP隨買跨店取也有拿鐵、美式買1送1，且不限全盈+PAY支付。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜1/21至1/26（除夕到初五）
▪大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵加10元多1杯，6.1折（皆為原價45元、特價28元）

▪大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵、大杯炭焙鐵觀音拿鐵加10元多1杯，5.9折（皆為原價55元、特價33元）

🟡OKmart
📍APP｜1/19至1/23
▪大杯美式買8送8，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買8送8，5折（平均原價55元、特價28元）
以上除消費累點外再送888點會員點數

📍門市｜1/19至1/23
▪大杯美式買2送1，6.7折（平均原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（平均原價65元、特價43元）

▲OKmart推出《關於我和鬼變成家人那件事》電影限量杯與杯套，掃杯套QRCode有機會免費看電影。（圖／業者提供）
▲OKmart推出《關於我和鬼變成家人那件事》電影限量杯與杯套，掃杯套QRCode有機會免費看電影。（圖／業者提供）

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