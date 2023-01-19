四大超商「過年咖啡買1送1」今開喝！美式23元、拿鐵28元

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📍門市｜1/22至1/25（初一到初四）
特大杯美式、特大杯拿鐵、黑糖珍珠撞奶、黑糖珍珠燕麥奶、冰淇淋紅茶任選2杯8.8折。
📍APP｜1/20至1/29
▪大杯冰燕麥拿鐵買6送6，5折（平均原價75元、特價38元，每日限量5千組）
▪香鑽水果茶買2送2，5折（平均原價70元、特價35元，每日限量2千組）
▪大杯美式35杯888元，5.6折（平均原價45元、特價25元）
▪大杯拿鐵23杯888元，7折（平均原價55元、特價39元）
▪黑糖珍珠撞奶22杯888元，6.7折（平均原價60元、特價40元）
▪經典純奶茶／四季春純奶青任選26杯888元，6.8折（平均原價50元、特價34元）
▪精品美式16杯888元，6.9折（平均原價80元、特價56元）
🟡全家
📍門市｜1/19至1/23（限全盈+PAY）
▪大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜1/19至1/23
▪大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
▪大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
▪大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
▪大杯美式80杯1888元，5.2折（平均原價45元、特價24元）
▪大杯拿鐵66杯1888元，5.2折（平均原價55元、特價29元）
▪大杯單品美式36杯1888元，5.2折（平均原價100元、特價52元）
▪大杯單品拿鐵32杯1888元，5.4折（平均原價110元、特價59元）
▪私品茶55元系列66杯1888元，5.2折（平均原價55元、特價29元）
🟡萊爾富
📍門市｜1/21至1/26（除夕到初五）
▪大杯美式、中杯熱紅茶拿鐵、中杯熱抹茶拿鐵加10元多1杯，6.1折（皆為原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵、大杯冰紅茶拿鐵、大杯冰抹茶拿鐵、大杯炭焙鐵觀音拿鐵加10元多1杯，5.9折（皆為原價55元、特價33元）
🟡OKmart
📍APP｜1/19至1/23
▪大杯美式買8送8，5折（平均原價45元、特價23元）
▪大杯拿鐵買8送8，5折（平均原價55元、特價28元）
以上除消費累點外再送888點會員點數
📍門市｜1/19至1/23
▪大杯美式買2送1，6.7折（平均原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（平均原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（平均原價65元、特價43元）